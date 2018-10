Roberto Burioni smonta le bufale sui vaccini a Che tempo che fa | “Immunizzarsi atto di

Che tempo che fa - la lezione di Roberto Burioni : 'Come guidare ubriachi' - massacrati grillini e NoVax : A Che tempo che fa , ospite in studio da Fabio Fazio nella domenica sera di Rai 1, c'era il virologo Roberto Burioni . Presenza attesissima, la sua. Per diverse ragioni. La prima: in tv ci va ...

Che Tempo Che Fa - anticipazioni 7 ottobre 2018 : ospiti Rowan Atkinson (Mr. Bean) - Roberto Burioni e Samantha Cristoforetti : La puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio in onda stasera alle 20.35 su Rai1 ospiterà una celebrità internazionale: sir Rowan Atkinson, tra gli attori comici più amati, celebre soprattutto per il ruolo di Mr. Bean e protagonista del terzo capitolo della saga dedicata a Johnny English, l’agente segreto pasticcione che fa il verso a James Bond, nelle sale dall’11 ottobre.Alla scrivania di Che Tempo che fa anche il virologo e professore ...

Salute : le fake news uccidono - in libreria “Balle Mortali” del virologo Roberto Burioni : “Le bugie, si dice, hanno le gambe corte. Ma quando riguardano la Salute corrono abbastanza velocemente da raggiungere chi le crede e ucciderlo“, scrive il virologo Roberto Burioni nel suo ultimo libro “Balle Mortali – meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani” (ed. Rizzoli) in uscita il 9 ottobre. Burioni è professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università VitaSalute San Raffaele ...

Roberto Burioni : «Non mi capite mai» : LE BUFALE - I vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

“Ignoranti e irresponsabili”. Roberto Burioni una furia contro i genitori no-vax. Lo sfogo : “Togliere la potestà genitoriale” : “No all’oscurantismo, no agli egoisti irresponsabili, ai quali secondo me dovrebbe essere sottratta la potestà genitoriale”. Lo dice forte e chiaro Roberto Burioni, che torna oggi sulla questione no vax condividendo su Facebook un articolo del Corsera dedicato alla storia di Andrea. Otto anni, il piccolo ha sconfitto la leucemia grazie a un trapianto ma – si legge – non potrà tornare a scuola per la presenza in ...

Vaccini e somari. Intervista a Roberto Burioni : Il virologo simbolo della lotta contro gli antiVaccinisti racconta la sua estate, le minacce, le ragioni per non temere la scienza

Il consiglio del virologo Roberto Burioni ai genitori sui vaccini : Roma, 7 ago., askanews, - 'Speriamo che comunque, legge o non legge, tutti i genitori vaccinino, prima di mandare i loro figli a scuola'. Così il virologo Roberto Burioni a Sky Tg24, in merito alla ...

Vaccini - Roberto Burioni come Aldo Moro. Ancora minacce : Imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse. come Aldo Moro. Il clima è sempre più teso intorno al virologo Roberto Burioni, da tempo voce in prima linea nella battaglia contro le bufale sui Vaccini e i no-vax. La nuova minaccia è arrivata a poche ore dall’invettiva di una mamma che gli ha augurato di affogare in mare, dopo avere scritto sui social network: «Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in ...

Roberto Burioni - nuove minacce : fotomontaggio stile Br/ Vaccini - Pd invoca intervento Polizia postale : Roberto Burioni, nuove minacce: fotomontaggio stile Br. Ultime notizie, intimidazioni nei confronti del medico per sue posizioni su Vaccini: Pd invoca intervento Polizia postale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:01:00 GMT)