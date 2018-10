Rivolta contro la polizia | due agenti picchiati da 50 migranti a Foggia

Caporalato - nel ghetto dei migranti Rivolta contro la polizia che vuole arrestare 26enne : 2 agenti feriti : Il cittadino del Gambia ha tentato di speronare i poliziotti che gli avevano intimato l'alt. Poi ha reagito con violenza aiutato da numerosi migranti che hanno aggredito con calci e pugni gli agenti

Real Madrid - Lopetegui traballa : giocatori in Rivolta contro il tecnico : Giorni difficili per Julen Lopetegui. Le sconfitte del Real Madrid con Siviglia e Cska Mosca e il pari nel derby, oltre al digiuno di gol che dura da tre partite, avrebbero indebolito la posizione dell’ex ct della Spagna, e non solo agli occhi di club e tifosi. Secondo il Mundo Deportivo, nello spogliatoio ci sarebbero diversi giocatori importanti che insoddisfatti del tecnico, del quale faticherebbero a comprendere alcune decisioni. ...

Banche in Rivolta contro stretta creditizia : 'meno risorse per la ripresa' : Se dai privilegi ai banchieri dipendesse il buon andamento dell'economia, con tutti i regali miliardari che gli hanno fatto i governi di prima, oggi saremmo il Paese del Bengodi. Invece non è così, e ...

Taranto - Rivolta dei negozianti contro il film di Netflix : cassonetti rovesciati al passaggio della troupe. “Rimborsateci” : Una protesta rabbiosa e animata, con tanto di cassonetti rovesciati nel centro storico di Taranto. Il motivo? Le riprese di “6 Underground“, il film più costoso mai prodotto da Netflix, che fino al 6 ottobre sarà girato proprio nelle strade della città vecchia, blindate per l’occasione. Con i commercianti della zona che per questo vedono crollare i propri incassi. Questa mattina in via Cariati, al passaggio dei mezzi della ...

Anm Napoli - Rivolta dei controllori : a settembre solo 200 multe : rivolta dei controllori Anm contro il cambio dei turni e la nuova organizzazione della controlleria unica. In forte calo le multe su bus e metrò. solo 200 verbali emessi a settembre, contro i 2mila al ...

Rivolta nel carcere di Busto Arsizio - bombole di gas contro gli agenti : 8 feriti : La protesta è iniziata dopo la lite fra due detenuti. Oggetti e coperte date alle fiamme e lanciate contro gli agenti di...

La Rivolta dei conservatori contro Merkel. Silurato il suo fedelissimo al Bundestag : All’interno dell’unione fra i partiti conservatori tedeschi è ormai scoppiata la rivolta contro Angela Merkel. Nel corso di una drammatica riunione i deputati cristiano-democratici e cristiano-sociali hanno eletto ieri pomeriggio a sorpresa il suo rivale interno Ralf Brinkhaus a loro nuovo capogruppo parlamentare, destituendo il braccio destro e fe...

Giancarlo Giorgetti - la Rivolta dei grillini contro il leghista : 'Ci sta sabotando' : ... 'Che cosa c'è da sorprendersi? - dice con il solito realismo - È il gioco delle parti, il ministro dell'Economia dice sempre di no'.

Il confine irlandese è il nuovo fronte della Rivolta interna contro Theresa May : ... e l'alternativa è un 'no deal', quell'uscita disordinata senza accordo che avrebbe gravi ripercussioni sull'economia britannica, come ha ricordato ieri il ministro dell'Economia, Philip Hammond, ...

Vieni da me - telespettatori in Rivolta contro la Balivo : l'hashtag che la vuole fuori dalla Rai : Su Twitter si è diffuso in poche ore l'hashtag #RidateciZeroeLode, i telespettatori, infatti, vorrebbero rivedere Alessandro...

Torino - Rivolta contro la polizia a Barriera di Milano : gli agenti offesi e presi a botte : Una rivolta contro la polizia in Barriera di Milano, il quartiere simbolo che racchiude tutte le fragilità e le complessità dell'anima multietnica della città . Dai palazzi e dagli alloggi di ...

Scontro tra auto a Rivolta - quattro persone coinvolte SIRENE DI NOTTE : Scontro tra auto a Rivolta, quattro persone coinvolte. E' successo ieri alle 23 lungo la Sp 90 Pandino-Cassano. Scontro tra auto Ci sono quattro persone coinvolte, due rimaste ferite, nell'incidente ...

Venezia 75 - autori ed esercenti in Rivolta contro il Leone D’Oro al film prodotto da Netflix : La vittoria del Leone D’Oro 2018 da parte di Roma, il film di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix, ha scatenato la rivolta di autori ed esercenti. In un comunicato stampa, Anac (Associazione Nazionale autori Cinematografici), la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’Acec (Associazione Cattolica esercenti Cinema) ritengono infatti “iniquo che il marchio della Biennale sia veicolo di marketing della piattaforma ...

[L'inchiesta] La Rivolta di Taranto contro i Cinquestelle - dopo l'accordo Ilva : "Traditori - siete come il Pd" : Sta succedendo qualcosa a Taranto, dopo l'accordo firmato dal vicepremier Di Maio sull'Ilva, sostanzialmente identico a quello già delineato dal suo predecessore Calenda. Sta succedendo che le Cinque ...