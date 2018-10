Rissa Khabib Nurmagomedov | nuove clamorose dichiarazioni contro McGregor

Rissa alla finale mondiale di arti marziali tra McGregor e Khabib : salta sul pubblico e picchia alla cieca : Termina con una scazzottata collettiva l’incontro tra l’irlandese McGregor e il russo Khabib, valido per il titolo Ufc

UFC 229 - Khabib si scusa per la Rissa. McGregor vuole la rivincita : Difficile pensare ad un rematch tra i due fighter, certo è che il mondo delle arti marziali ha mostrato la sua faccia peggiore nell'evento più atteso di sempre.

UFC 229 – Cosa rischia Khabib Nurmagomedov dopo la Rissa post match? I provvedimenti sportivi e legali sono gravissimi : Khabib Nurmagomedov vince il match contro Conor McGregor di UFC 229, ma nel post match finisce in rissa: adesso il fighter russo rischia grosso Khabib Nurmagomedov ha vinto per sottomissione la tanto attesa sfida di UFC 229 contro Conor McGregor, ma quanto accaduto nel post match ha ‘macchiato’ la sua splendida vittoria. Il fighter daghestano ha perso la calma, scavalcando la parte della gabbia, andando alla ricerca del coach ...

