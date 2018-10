Riscaldamento globale | rapporto Ipcc | “Se non freniamo aumento temperature | ancora più

Riscaldamento globale - evitare la catastrofe è possibile ma si deve agire subito : Se i paesi della Terra non prenderanno provvedimenti per limitare i gas serra, il Riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi, l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi, fra ...

CLIMA - Riscaldamento globale : 4 PERCORSI PER LIMITARLO A 1 - 5 GRADI C/ Onu - Martina : "Occorre agire in fretta" : ONU, quattro PERCORSI per tenere RISCALDAMENTO entro 1,5 C. Ultime notizie, come ridurre il gas serra nell'atmosfera: ecco il report di oltre 40 esperti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Il nuovo report sul clima delle Nazioni Unite mette in allerta sulle conseguenze catastrofiche del Riscaldamento globale : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoIl mondo ha quasi finito il tempo a sua disposizione per diminuire le emissioni di gas serra, e questo fa diminuire anche le speranze di mantenere il riscaldamento globale entro i 2,7 gradi Fahreneit sopra i livelli preindustriali, limite oltre il quale sono previsti catastrofici cambiamenti planetari.Tale valutazione proviene da un nuovo ...

Clima - l’allarme del Rapporto IPCC : rischi più alti con un Riscaldamento globale a +1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società: lo afferma l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in un nuovo Rapporto pubblicato oggi. L’IPCC è l’organo leader mondiale per la valutazione della scienza dei cambiamenti Climatici, i relativi impatti e potenziali rischi futuri, e le possibili risposte. Fornendo chiari benefici ...

Report IPCC - Gianni Silvestrini (Kyoto Club) : “Necessario cambiare modello economico per contenere il surRiscaldamento globale al di sotto di 1 - 5°C” : Oggi, lunedì 8 ottobre, l’IPCC ha reso noto il nuovo rapporto speciale sul mantenimento dell’innalzamento del riscaldamento globale a 1,5°C. Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club, ha affermato: “Per affrontare una sfida così radicale, il mondo politico, quello imprenditoriale e finanziario dovranno avviare una profonda rivisitazione degli attuali obbiettivi e delle strategie economiche. Ma servirà una mobilitazione dal ...

Clima - allarme degli scienziati : misure rapide contro il Riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

Cambiamenti climatici - allarme dell’IPCC sul Riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Cambiamenti climatici - IPCC : serve uno sforzo “senza precedenti” per frenare il Riscaldamento globale : Il “Sommario per decisori politici“, preparato dall’IPCC (la commissione dell’ONU sul cambiamento climatico) a un meeting a Incheon in Corea del Sud nei giorni scorsi, è stato pubblicato stamani: il documento prevede 4 percorsi possibili per mantenere il global warming entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Secondo il rapporto, per evitare ...

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già nel 2030» : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi ...

Riscaldamento globale - anche l'inquinamento da plastica tra le cause : Purtroppo bisogna anche considerare che il polietilene è il polimero sintetico più usato in assoluto: r appresenta infatti il 36 per cento della plastica prodotta al mondo . Dagli imballaggi ai ...

Ricerca - Uniparma : il Riscaldamento globale aumenta la statura delle piante alpine : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature l’articolo Plant functional trait change across a warming tundra biome del gruppo di Ricerca in Geobotanica ed Ecologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilita’ Ambientale dell’Universita’ di Parma, costituito da Marcello Tomaselli, Alessandro Petraglia e Michele Carbognani. Il gruppo di studiosi conduce da oltre 10 ...

Riscaldamento globale : gli effetti sono alla base dell’aumento di statura delle piante nella tundra artica e alpina negli ultimi 30 anni : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature l’articolo Plant functional trait change across a warming tundra biome del gruppo di ricerca in Geobotanica ed Ecologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, costituito da Marcello Tomaselli, Alessandro Petraglia e Michele Carbognani. Il gruppo di studiosi conduce da oltre 10 anni esperimenti e ...