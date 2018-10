Riparte «The Walking Dead» sperando che sia l’ultima stagione

vanityfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) The9The9The9The9The9The9I sopravvissuti di Thesono ancora in tempo per salvarsi. A una condizione: che la serie finisca con la nona, dall’8 ottobre su Fox (a 24 ore dalla messa in onda sulla rete americana Amc). LEGGI ANCHESerie tv: che cosa guardare a ottobre La prova definitiva che sia arrivata l’ora di chiudere i battenti, oltre agli ascolti in calo, è arrivata con tre addii decisivi. Quello di Scott M. Gimple, che guidava la produzione dalla terza, quello di Lauren Cohan, che avrebbe deciso di dare forfait dopo il mancato aumento di stipendio che aveva chiesto per essere pagata quanto i colleghi Andrew Lincoln e Norman Reedus (la sua Maggie apparirà in sei dei sedici episodi). LEGGI ANCHE«The»: quando il fenomeno si estingue Poi, il colpo di ...