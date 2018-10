Riparte la corsa del Petrolio | speculazione e ricadute sulla crescita economica

F1 - GP Russia 2018 : a Sochi Riparte la rincorsa disperata della Ferrari. Sei gare per il tutto per tutto : Sei gare alla conclusione del Mondiale 2018 di Formula Uno e 40 punti da recuperare per Sebastian Vettel. Davanti al ferrarista si presenta una scalata davvero complicata, una vera e propria impresa, recuperare un distacco simile al Lewis Hamilton di queste ultime settimane. Questo tentativo, che non si può ancora definire disperato, incomincia questo fine settimana, con il Gran Premio di Russia a Sochi ma, come ben sa il tedesco, sarà reso ...