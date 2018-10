Ricomincio dai Libri 2018 la fiera libraria al MANN si conclude con successo

Ricomincio dai libri - la fiera del libro di Napoli riparte dal MANN : Ritorna sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone la fiera "Ricomincio dai libri" che quest'anno dal 5 al 7 ottobre si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Da Michela Murgia a Marco D'Amore, passando per Fabio Genovesi e Diego De Silva in coppia con Maurizio De Giovanni. Tutti gli eventi da non perdere.Continua a leggere