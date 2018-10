Ricerca | sensori wireless per migliorare l’irrigazione nelle aree agricole a rischio

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Agricoltura hi-tech per gestiree i rischi di salinizzazione del suolo. Il gruppo di lavoro del progetto Life Agrowetlands II, coordinato dall’Università di Bologna, ha ottenuto i primi risultati attesi nella messa a punto del sistema Smart Agrowetlands: una rete dicapace di rilevare parametri meteorologici, umidità e salinità del terreno, oltre che profondità, temperatura e salinità delle acque, sia di superficie che di falda, inviando le informazioni ad un sistema di supporto alle decisioni. L’obiettivo? Creare uno strumento automatico che possa consigliare gli agricoltori su come, quando e quanto irrigare i campi: un aiuto particolarmente prezioso soprattutto per leaffette da problemi di salinizzazione. Il sistema – un Decision Support System (DSS), sistema di supporto alle decisioni – riceve in tempo reale daidella rete WSN le ...