Riace | video con esponente della ' Ndrangheta | la gaffe di Matteo Salvini contro il

Gaffe di Salvini su Riace : per contestare il sindaco condivide il video di un prestanome del clan Ruga : Lo scontro politico Non si fa attendere la polemica politica. 'Il ministro degli Interni per screditare Mimmo Lucano si avvale della 'testimonianza' di un arrestato tal Zucco che secondo la Direzione ...

Chi è l'uomo del video contro il sindaco di Riace condiviso da Salvini : Ma soprattutto Zucco, la cui intervista è stata riesumata per primo dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno , sarebbe già salito agli onori della cronaca quando 'fu arrestato - come scrive il ...

Riace - gaffe di Salvini : posta il video di un prestanome del clan/ Video - Mimmo Lucano : Boldrini - "dimettiti" : Riace, gaffe di Salvini: posta il Video di un prestanome del clan. Video ultime notizie, il caso Mimmo Lucano: Laura Boldrini all'attacco, "dimettiti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:15:00 GMT)

Riace - lo scivolone di Salvini : posta un video di un uomo giudicato vicino ai clan : Il ministro dellInterno pubblica la testimonianza di Pietro Zucco per screditare loperato di Mimmo Lucano, ma luomo nel 2011 era stato arrestato perché troppo vicino alla famiglia Ruga-Metastasio

Riace - lo scivolone di Salvini : posta un video di un prestanome di un clan : Il ministro dellInterno pubblica la testimonianza di Pietro Zucco per screditare loperato di Mimmo Lucano, ma luomo nel 2011 era stato arrestato perché troppo vicino alla famiglia Ruga-Metastasio

Salvini tradito dalla 'bestia' : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

Gaffe social di Salvini : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

Riace - un cittadino smonta il mito Lucano : ‘Qui è tutto un bluff’ (VIDEO) : Nella giornata di sabato 6 ottobre c’erano almeno 4mila persone per le strade di Riace a manifestare la loro solidarieta' al sindaco Domenico Lucano, posto agli arresti domiciliari [VIDEO]perché accusato dalla procura di Locri del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra i presenti, uniti dagli slogan ‘Siamo tutti clandestini’ e ‘Mimmo libero’, c’era anche la parlamentare di LeU, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ...

“Accuse a sindaco Riace inutilizzabili” : gli errori del gip/ Video - solidarietà dell'Anpi a Mimmo Lucano : Riace, l'arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: errori del Gip, accuse del Pm e primi interrogatori. Ultime notizie, "non ho nulla da nascondere, parlerò"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:48:00 GMT)

“ACCUSE A SINDACO Riace INUTILIZZABILI” : GLI ERRORI DEL GIP/ Video - Mimmo Lucano : “non ho nulla da nascondere” : RIACE, l'arresto del SINDACO Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: ERRORI del Gip, accuse del Pm e primi interrogatori. Ultime notizie, "non ho nulla da nascondere, parlerò"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Sindaco Riace - Mimmo Lucano “arrestato per reato di umanità”/ Video - Leu “Salvini vuole guerra civile” : Riace, l'arresto del Sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Riace - MIMMO LUCANO : "ACCUSATO DI REATO DI UMANITÁ"/ Pm Locri si difende - video : il fratello - "Si farà valere" : RIACE, l'arresto del sindaco Domenico MIMMO LUCANO "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Incredibile a Reggio Calabria - piove dentro il Museo dei Bronzi di Riace appena inaugurato e nel Palazzo della Polizia Municipale : “ohh flagello - signore Dio aiutaci” [VIDEO SHOCK] : Il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha allagato il nuovo Museo dei Bronzi di Riace, inaugurato appena due anni fa dalle più alte cariche dello stato, e il Palazzo della Polizia Municipale. Proprio dalla sede dei Vigili Urbani, situata sul Viale Quinto nella zona Sud della città, possiamo osservare un video particolarmente eloquente: Reggio Calabria: le immagini del nubifragio che ha allagato il Palazzo dei ...