Riace | un cittadino smonta il mito Lucano | ‘Qui è tutto un bluff’

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Nella giornata di sabato 6 ottobre c’erano almeno 4mila persone per le strade dia manifestare la loro solidarieta' al sindaco Domenico, posto agli arresti domiciliari VIDEOperché accusato dalla procura di Locri del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra i presenti, uniti dagli slogan ‘Siamo tutti clandestini’ e ‘Mimmo libero’, c’era anche la parlamentare di LeU, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, cittadina onoraria del piccolo Paese calabrese. La vulgata mediatica vorrebbe dipingere i cittadinisi come tutti uniti nel sostenere il loro primoma, come dimostra una video intervista del 2016 guarda qui sotto, condivisa da Matteo Salvini su Facebook, non èoro quel che luccica. Un uomo, qualificatosi con il nome di Pietro Zucco, ha raccontato la sua verita' su quanto accade a. ‘Nella cooperativa lavorano ...