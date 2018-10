Resta incastrato con la testa tra il treno e la banchina

Torino - il gatto affamato Resta incastrato nella scatoletta del cane : salvato dai vigili del fuoco : Deve essere stata la fame a convincere un gatto randagio a infilare la testa in una scatoletta vuota di cibo per cani in cerca di qualche pezzetto di carne. Il problema è che l'animale è rimastro incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il...

Latina - bimbo Resta incastrato in un nastro trasportatore : è morto : Una vicenda terribile [VIDEO]si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre a Terracina, piccolo comune della provincia di Latina, dove un bambino di appena quattro anni, Iosif, è rimasto tragicamente bloccato nel nastro trasportatore di una cooperativa agricola. Dopo i vari tentativi di salvarlo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, il piccolo, i cui genitori sono provenienti dall'est dell'Europa, ha perso la vita dopo ...

Scicli - rubano 4 trattori - ma un rimorchio Resta incastrato : Scicli - Furto maldestro nella notte a Scicli. Ignoti ladri hanno rubato quattro trattori da una azienda agricola che insiste lungo il torrente Modica-Scicli, ma nella fuga un rimorchio è rimasto ...

Caserta - abusi su bambina di 8 anni in chiesa/ Ultime notizie : arRestato 67enne - incastrato da telecamere : Caserta, abusi su bambina di 8 anni in chiesa: arrestato 67enne, incastrato da telecamere di videosorveglianza. Le Ultime notizie: pensionato ai domiciliari(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:06:00 GMT)