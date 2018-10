Reportage dalla Istanbul Fashion Week 2018 alla scoperta dei nuovi talenti della moda

Corrado Formigli a Blogo : "Piazzapulita rompiscatole per vocazione. Noi diversi dagli altri - partiamo con un Reportage dalla Somalia" : Piazzapulita riparte dalla Somalia e dal reportage, vero e proprio marchio di fabbrica della trasmissione di nuovo in onda su La7 da giovedì 20 settembre.Differenti e orgogliosi di esserlo, a tal punto da sottolinearlo anche nel promo del programma, con uno slogan che non lascia scampo ad interpretazioni: Piazzapulita ci va. Un modo per distinguersi dal resto dell’offerta televisiva? “Sì, assolutamente – conferma Corrado Formigli a Blogo – ...