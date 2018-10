Renato Balestra oggi La trasformazione dello stilista | com’era da giovane

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Nella puntata di domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato.parla di chirurgia estetica e dei molti che, nel tempo, lo hanno accusato di essersi rifatto. La padrona di casa Barbara D’Urso chiede se può dire la sua età, madeclina preferendo non rispondere alla domanda. ”Sono talmente entusiasta – dice lo– ho una tale passione per il lavoro che non mi va di dire la mia età, altrimenti ci penso e mi viene la malinconia”. Loha voluto mettere una volta per tutte a tacere il chiacchiericcio sul fatto di essere intervenuto con lifting o altre simili operazioni. All’opinione delle malelingue,replica così: “Non me ne frega niente. Tempo fa ero con tre chirurghi che parlavano di questi interventi. Ho messo duemila euro sul tavolo e ...