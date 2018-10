Reggio Emilia | è morto Ermanno Canuti | il barbiere di via Toschi maestro di pittura

Basket - Serie A : Milano e Reggio Emilia trascinate da James e Ledo : Basket, Serie A: Milano e Reggio Emilia vincono all’esordio nel nuovo campionato, che impatto per Ledo e James Basket, il campionato di Serie A è tornato in questo weekend, con gare sin da subito molto emozionanti. Dopo le vittorie di Avellino e Cremona ieri, nella prima partita odierna, la Grissin Bon Reggio Emilia ha avuto la meglio contro Sassari, con il punteggio di 85-77. Ricky Ledo è stato il mattatore della gara, la nuova ...

Reggio Emilia : fuga di gas a Bibbiano - famiglie evacuate : Cinque famiglie sono state evacuate questa mattina da un condominio a Bibbiano (Reggio Emilia) a causa di una fuga di gas: l’allarme è scattato intorno alle 09:30. Sul posto sono i vigili del fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia e della stazione di Bibbiano. Dopo oltre due ore di lavoro, i pompieri e i tecnici del gas hanno rilevato un’anomalia in una tubatura esterna ...

Reggio Emilia Sassari/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A basket) : diretta Reggio Emilia Sassari info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 1^ giornata (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:56:00 GMT)

Milan show - poker al Sassuolo a Reggio Emilia : Cuore Milan. Dopo tre pareggi consecutivi e con la panchina di Rino Gattuso sempre più traballante, il Milan passa per 4-1 in casa del Sassuolo e prova a dare un calcio alla crisi. Il gran gol di ...

Dal 2 al 4 ottobre la città di Reggio Emilia protagonista della prevenzione cardiovascolare : Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione, a tutti verrà consegnata una Bancomheart personale, una card unica al mondo che permette l'accesso 24 ore su 24 al proprio ...

Reggio Emilia - 50enne nei guai per delle proposte hard a una 13enne. Ma lui si difende : 'Solo battute' : Per la Procura si tratta di un adescamento a sfondo sessuale quello che avrebbe messo in atto un camionista 50enne davanti alla palestra dove la ragazzina gioca a volley. Ma lui si difende: 'Solo ...

Incendio in ditta a Reggio Emilia - il Comune : “Improbabile lo sprigionamento di diossina” : In riferimento all’Incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri in via Monti Urali, nella zona di San Maurizio a Reggio Emilia, il Comune rende noto che “i rilevatori di acido cloridrico di Arpae, posizionati in prossimità della zona interessata, non hanno registrato livelli sopra alle soglie di attenzione. Inoltre, poiché l’Incendio non ha superato gli 850 gradi, i tecnici di Arpae ritengono improbabile lo ...

Reggio Emilia - incendio in ditta di luminarie : “Chiudete le finestre” : L’incendio in via Monti Urali, a Reggio Emilia, che ha coinvolto ieri la ditta Idolight, che produce luminarie natalizie “è sotto controllo anche se ci sono delle parti del capannone andato a fuoco che risultano ancora incandescenti. Il servizio sanitario sta dirigendosi al polo scolastico per dare alcune indicazioni da rispettare (finestre chiuse, non uscire ecc.)“: lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di ...

Reggio Emilia - giudice minacciata : arrestati un commerciante e un prete : "Sappiamo dove studia tuo figlio". La magistrata, ora sotto scorta, è componente del collegio del processo di 'Ndrangheta AEmilia