Reddito minimo ai figli che vivono con i genitori Ecco le ipotesi in campo

Per chi vive coi genitori niente Reddito minimo? : A chi andrà il reddito di cittadinanza? Ogni giorno si aggiunge un tassello alla misura voluta fortemente dal grillino Di Maio. E così, se si sa che chi è possessore di una casa avrà il "bonus" ridotto, chi invece vive ancora coi genitori rischia di non prenderlo proprio.I "bamboccioni" insomma rimarranno a bocca asciutta. Ma quelli che non lavorano e non studiano, i cosiddetti Neet, non si sa ancora se potranno beneficiare del reddito minimo. ...

Def - le misure previste nella Manovra 2019 : quota 100 e Reddito minimo : Le cifre del finanziamento [VIDEO]dovrebbero essere 21,5 miliardi sono ancora oggetto di dibattito tra i principali esponenti del governo Lega-M5S ma con la presentazione ufficiale del Def si delinea con maggiore precisione il contenuto della Manovra finanziaria di fine anno. I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno presentato l'elenco delle riforme previste nell'anno 2019 che coprono diversi aspetti: dalle Pensioni al reddito di ...

Berlusconi smonta la manovra : "Il Reddito minimo è una bufala" : 'Il reddito di cittadinanza è una barzelletta, una bufala, una presa in giro per gli italiani' . A Milano, alla convention di Forza Italia, Silvio Berlusconi smonta, pezzo per pezzo, la manovra ...

Italiani "gelidi" sulla manovra : "Il Reddito minimo è inutile" : Il Def è ormai approdato alle Camere. In serata una nota di palazzo Chigi fa sapere che il documento è stato consegnato a Montecitorio e palazzo Madama. La nota breve della presidenza del Consiglio conferma sostanzialmente i provvedimenti di cui tanto si è discusso in questi giorni (reddito di cittadinanza, superamento della Fornero e flat tax) e le cifre che prima Di Maio e poi Salvini hanno annunciato: "Il Def è alle Camere e conferma gli ...

E Di Maio ora agita le manette : "Reddito minimo? Furbi in cella" : Il reddito di cittadinanza è sempre più al centro dello scontro politico sulla manovra. Di fatto questa mattina si è aperto un duello sulle risorse destinate nel Def al provvedimento così tanto voluto ...

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Brera : “Perché non si dovrebbe dare un Reddito minimo a chi non ha un euro?” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Guido Maria Brera, finanziere e co-fondatore del gruppo Kairos. Il tema del dibattito è il reddito di cittadinanza, sul quale Brera espone tutte le sue perplessità: “Mi fanno orrore le dichiarazioni del viceministro Laura Castelli, che ha detto che questo reddito viene dato nel bancomat. Quindi, poi, quando fai acquisti, non hai soldi in tasca ma ...

Reddito minimo - Briatore : "Al Sud la gente non vuole lavorare" : "Al Sud la gente non ha voglia di lavorare, dare anche un Reddito di cittadinanza sarebbe una follia". Questo è quello che ha dichiarato, con la solita schiettezza di sempre, Flavio Briatore."Se adesso danno pure un Reddito di cittadinanza, questa mi sembra una follia vera. Per me è una follia perchè paghi la gente che sta sul divano - ha continuato l'imprenditore -. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. Prenderanno il divano ...

Manovra - Di Maio si sbilancia : "Reddito minimo già a marzo" : Di Maio continua a ripeterlo: "Abbiamo assicurato che non supereremo il 3% di deficit". Il problema, però, è che l"Ue non vorrebbe che l"Italia sforasse l"1,6%, mentre il governo spera di arrivare intorno al 2%. Anche perché gli obiettivi, a sentire il leader del M5S, sono piuttosto alti. Forse in alcuni annunci addirittura esagerati.Come quello fatto stasera da Di Maio a Porta a Porta. "A me dispiace che si stia parlando di decimali come punto ...

Reddito minimo di cittadinanza : il piano è pronto ma servono i soldi : Il vero nodo da sciogliere rimangono le coperture finanziarie. Si possono fare i conti come vogliamo, ma per rendere disponibile a circa 5 milioni di italiani in povertà assoluta un Reddito minimo di cittadinanza e delle pensioni di almeno 780 euro, come vorrebbe fare il M5S, servono almeno 10 miliardi di euro. Il piano del Governo per trovare le coperture Parlando del Reddito di cittadinanza e non solo il Vicepremier e ministro del Lavoro e ...

Arriva il Reddito minimo? Addio agli altri sussidi : Trovare le coperture. È questa l'ossessione di via XX Settembre. M5s e Lega bussano alle porte del Tesoro per chiedere le risorse per finanziare i provvedimenti più importatnti del contratto di governo come il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero. Tria sta cercando, non senza difficoltà di accontentare le due anime del governo ma la strada è in salita. Soprattutto per il reddito di cittadinanza.I Cinque Stelle ...

Reddito minimo e deficit - Di Maio in pressing su Tria : "Fare deficit - punto" : Dal Reddito di cittadinanza al deficit, Luigi Di Maio continua il suo pressing sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perché dia un'impronta "grillina" alla manovra economica allo studio del governo.Il vertice di centrodestra preoccupa il vicepremier pentastellato: "La manovra metterà in atto i punti principali del nostro programma", avevano detto in una nota congiunta Berlusconi, Salvini e Meloni. Così il capo politico del M5S sembra aver ...

Reddito minimo per tutti entro il 2019 - : Nuove ipotesi sull'introduzione graduale del Reddito e della pensione di cittadinanza nella prossima Legge di Bilancio: partenza nella seconda metà del 2019 o mini sussidio da 300 euro.

Via "80 euro" e bonus cultura : euro le risorse per il Reddito minimo : E su questo piano va considerata anche la ricerca portata avanti dall'economista Riccardo Realfonzo e pubblicata su Economia e Politica che ha ricevuto il 'like' di Pasquale Tridico, uno dei ...