Reddito di cittadinanza | niente sussidio per chi vive con i genitori

Di Maio dice che se serve si farà un decreto per il Reddito di cittadinanza : Roma, 8 ott., askanews, - La misura che prevede il reddito di cittadinanza 'sarà per la maggior parte nella legge di bilancio' ma 'qualora dovesse servire una normativa subito dopo la legge di ...

Perché il Reddito di cittadinanza potrebbe slittare e non arrivare a marzo : Il reddito di cittadinanza potrebbe non arrivare a marzo o ad aprile come inizialmente promesso da governo e M5s. La misura sarà prevista da una proposta di legge collegata alla manovra che - insieme ad altre 11 - potrebbe non essere discussa prima di gennaio, con conseguente slittamento dell'introduzione dell'assegno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - D’Alema : “Giusta esigenza - ma non bastano le buone intenzioni” : Durante la trasmissione Agorà in onda su Rai Tre, Massimo D'Alema in un'intervista spiega il suo punto di vista riguardo al Reddito di cittadinanza. "Le buone intenzioni le hanno tutti, però poi le cose bisogna saperle fare e secondo me loro non sanno farle" ha dichiarato l'ex Presidente del Consiglio.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - piano anti “furbetti”/ Lotta ai finti poveri : irregolari 6 domande di esenzione su 10 : Reddito di cittadinanza, piano anti “furbetti”: irregolari 6 domande di esenzione su 10, scatta la Lotta ai finti poveri. Le ultime notizie sulla strategia del governo M5s-Lega(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:43:00 GMT)

Economia : ministro per il Sud Lezzi a 'Corriere della Sera' - Reddito di cittadinanza non è assistenzialismo : Roma, 08 ott 09:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , M5S, , in una intervista al "Corriere della Sera" commenta l'esito di un sondaggio Ipsos secondo cui... , Res,

Il Reddito di cittadinanza potrebbe saltare per i "bamboccioni" : I criteri che andranno a costituire il reddito di cittadinanza escluderebbero i maggiorenni che vivono ancora con i genitori. I "bamboccioni", che la stampa anglofona assolve con un più cordiale "Neet" (acronimo che sta per "not (engaged) in education, employment or training") termine che delinea quelle figure che non studiano né lavorano, non dovrebbero rientrare nei canoni richiesti per beneficiare del reddito. Il Messaggeroli ...

Perché per il Reddito di cittadinanza i tempi potrebbero allungarsi : Il sottosegretario dell'Economia, Laura Castelli , ha annunciato verifiche tramite l'incrocio delle banche dati. Via potenzialmente efficace, ma soggetta al vaglio della privacy, come testimoniano le ...

Verso il Reddito di cittadinanza - lotta ai finti poveri : irregolari 6 domande di esenzione su 10 : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ha già annunciato che le verifiche potrebbero essere effettuate tramite incrocio di banche dati. Questa soluzione potrebbe essere efficace ma è ...

Reddito di cittadinanza - promessa più lontana : Più facile a dirsi che a farsi: basta leggere la pagina otto del Documento di economia e finanza, chiuso con fatica al Tesoro dopo settimane di complicate trattative. «A completamento della manovra ...

Lezzi - M5S - : Reddito di cittadinanza - fisseremo le spese possibili. La manovra? Camere sovrane : Ministra Lezzi, secondo un sondaggio Ipsos il Nord boccia il reddito di cittadinanza e al Sud non sfonda. «Non penso ai sondaggi. Sono convinta che la misura piacerà ovunque perché finalmente si sta ...