Red Dead Redemption 2 includerà oltre 50 armi diverse

Red Dead Redemption 2 : Rockstar svela i contenuti per PS4 in esclusiva temporale : Manca solo qualche settimana all'arrivo sugli scaffali di Red Dead Redemption 2, che sarà disponibile per Xbox One e PS4 a partire dal prossimo 26 ottobre.Per alimentare l'hype dei giocatori PS4, Rockstar oggi ha svelato quali saranno i contenuti in esclusiva temporale per i possessori della console ammiraglia Sony, una manciata di elementi estetici con cui personalizzare Arthur Morgan, le sue armi e la sua cavalcatura, sia nella campagna single ...

Red Dead Redemption 2 : I contenuti in esclusiva PS4 : Sony annuncia ufficialmente i contenuti esclusivi per la versione PS4 di Red Dead Redemption 2, i quali naturalmente arriveranno anche su Xbox One ma in un secondo momento, per la precisione 30 giorni dopo il lancio. Red Dead Redemption 2: I contenuti in Anteprima su PS4 Prima di lasciarvi alla lista vi anticipiamo che per accedere ai seguenti contenuti aggiuntivi, è richiesto un abbonamento Playstation Plus: Abito “Il Fuorilegge ...

La fauna selvatica di Red Dead Redemption 2 cambierà il comportamento in base alla stagione : Quando si tratta di creare mondi, probabilmente Rockstar è la compagnia che presta la maggiore attenzione ai dettagli. Certo, ci sono aziende come Nintendo, Bethesda e CD Projekt RED che ci hanno mostrato alcuni meravigliosi open world negli ultimi anni, ma, molto probabilmente, la maggior parte dei giocatori potrebbe pensare che Rockstar non ha eguali.Red Dead Redemption 2 sembra essere uno dei punti più alti per Rockstar per quanto riguarda ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il funzionamento delle statistiche del giocatore : In termini di meccaniche e complessità, Red Dead Redemption 2 si avvicina molto al classico RPG, il giocatore dovrà infatti tenere d'occhio le molte statistiche del protagonista Arthur Morgan.Come riporta Gamespot, rivestiranno una grande importanza i Core, che saranno diretti responsabili di molte abilità come la rigenerazione della salute, del vigore ecc. Quindi se per esempio il giocatore si ritrova con bassa salute ma il corrispettivo Core è ...

La mappa di Red Dead Redemption 2 potrebbe includere quella del gioco originale : Rockstar ha recentemente permesso alla stampa di giocare cinque o sei ore di Red Dead Redemption 2 e, a quanto pare, sono state scoperte numerose informazioni interessanti.Stando a quanto riportato da PSU, sembra che la mappa completa di Red Dead Redemption 2 includerà quella del primo episodio.Secondo il sito olandese, InsideGamer.nl, la mappa avrebbe dimensioni più grandi del previsto:Read more…

Xbox Francia : "Red Dead Redemption 2 sarà in 4K nativi su Xbox One X" : In occasione dell'uscita del nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 qualche giorno fa, anche Sony e Microsoft hanno voluto rilanciare il video pubblicandolo sui social ufficiali di PlayStation e Xbox, una pratica piuttosto comune considerando che il nuovo titolo di Rockstar uscirà a breve su queste due piattaforme, il prossimo 26 ottobre.Come riporta Resetera, una vera e propria notizia bomba arriva dal profilo Twitter di Xbox Francia, che ...

Alcuni giocatori PS4 starebbero già giocando a Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre, ma sembra che Alcuni utenti PS4 apparentemente avrebbero già accesso anticipato al gioco.Red Dead Redemption 2 è una delle uscite più attese di quest'anno e potrebbe essere facilmente il gioco più atteso della generazione dal momento che è il prossimo progetto targato Rockstar Games, dopo il loro folle successo di Grand Theft Auto V, il gioco più venduto di tutti i tempi.Come segnala Gearnuke, le ...

Red Dead Redemption 2 : Nuovo Gameplay Trailer da Rockstar : Red Dead Redemption 2 è un’epica storia di fuorilegge in grado di combinare storia e azione, esplorazione e scelte, senza mai rinunciare al brivido del pericolo. Red Dead Redemption 2 si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Guarda la seconda parte della nostra serie dedicata ai video di Gameplay di Red Dead Redemption 2 per scoprire tutte le attività illecite a cui si possono dedicare Arthur e la banda di Van der Linde: ...

Red Dead Redemption 2 in azione nel nuovo video gameplay : Red Dead Redemption 2 è senza dubbio tra i giochi più attesi di quest'anno e Rockstar, come già anticipato, ha deciso di mostrare nuovamente il suo titolo in azione.Dopo aver ammirato il primo video gameplay nel mese di agosto, Red Dead Redemption 2 torna protagonista con nuove sequenze di gioco che potete vedere qui sotto.Che ve ne pare?Read more…

Nuovo trailer gameplay di Red Dead Redemption 2 disponibile oggi 1 ottobre - l’orario : Ci siamo, tra qualche ora potremo ammirare il secondo video gameplay ufficiale di Red Dead Redemption 2. Ad annunciarlo è stata la stessa Rockstar Games con un tweet che potete vedere in fondo all'articolo. Il primo trailer gameplay è stato pubblicato all'inizio di agosto e già ha mostrato tanto. Ma sappiamo che Red Dead Redemption 2 sarà un gioco mastodontico, sappiate che solo il file download del titolo completo peserà ben 105 GB. A che ...

Red Dead Redemption 2 avrà un ritmo più lento rispetto a GTA 5 : Red Dead Redemption 2, l'uscita più attesa dell'anno, è ormai alle porte. Il primo episodio della serie del 2010 è stata un'esperienza incredibile, marcatamente diversa dai soliti giochi di Grand Theft Auto di Rockstar per vari motivi, e queste differenze saranno mantenute anche nel nuovo capitolo.Come riporta Gamingbolt, Rockstar Intel ha recentemente pubblicato un tweet, in cui si sostiene che il ritmo di Red Dead Redemption 2 sarà molto più ...

Red Dead Redemption 2 : nella giornata di oggi è atteso un nuovo video gameplay : Dopo il video di gameplay pubblicato nel mese di agosto, l'attesissimo Red Dead Redemption 2 tornerà protagonista oggi con un nuovo filmato di gioco.Rockstar ha annunciato, attraverso Twitter, che mostrerà del nuovo gameplay per uno dei giochi più attesi di questo 2018. La compagnia condividerà il video alle ore 9 am EST, ovvero alle 15 italiane.Read more…

Ecco come Rockstar ha salvato Red Dead Revolver - il progetto fallimentare di Capcom : Naturalmente leggendo il nome Red Dead Redemption non si può fare a meno di pensare a Rockstar Games, studio responsabile di GTA e senza dubbio una delle migliori software house presenti sul mercato. Ma la saga che oggi conosciamo ha origini molto oscure.come riporta VG247, nel lontano 2002, Capcom ed Angel Studios presentarono il loro nuovo shooter arcade, Red Dead Revolver. Il titolo era stato inizialmente influenzato da Tenchu: Stealth ...

Sorpresa per il bundle PS4 e Red Dead Redemption 2 - console migliorata : Proprio nelle scorse ore vi avevamo parlato di Red Dead Redemption 2 e in particolare di Red Dead Online, la componente multiplayer del futuro titolo Rockstar Games che amplierà l'esperienza di gioco. La vicenda di cui vi raccontavamo nell'articolo riguardava molto da vicino i bundle PS4 contenenti Red Dead Redemption 2, annunciati qualche giorno fa, che conterranno le console PS4 Pro e PS4 Slim. La vicenda riguardava molto da vicino le ...