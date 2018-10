Real Madrid | Lopetegui non rischia l’esonero | Sergio Ramos lo difende a spada tratta

Bergomi : 'La Juve vuole copiare il Real Madrid' : Beppe Bergomi , a Sky Sport , commenta la super Juventus di questo inizio stagione: 'La Juventus vuole copiare il Real Madrid. Ha preso Ronaldo, punta sui terzini molto offensivi, a centrocampo mette quantità e qualità... ...

Incredibile al Real Madrid : Lopetegui esonerato - Conte ad un passo [DETTAGLI] : Crisi profonda per il Real Madrid: la squadra di Lopetegui, ormai ad un passo dall’esonero, non sa più vincere e sta inanellando continue brutte figure. Nelle ultime quattro partite ben tre sono state le sconfitte, una in Champions con il Cska Mosca, ed un pareggio stentato contro l’Atletico di Simeone. Stando a quanto riferito da José Ramon de la Morena nel corso del programma The Transistor e da Pressing, programma di Canale ...

Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Real Betis : Diego Costa in panchina - gioca Kalinic : La Liga 2018-2019, domenica 7 ottobre, 8^ giornata: scopri le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Real Betis in programma alle ore 16.15.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Simeone conferma Griezmann in attacco ma al suo fianco questa volta ci sarà Kalinic e non Diego Costa; Juanfran si riprende il suo posto sulla ...

Real Madrid sempre più in crisi : sconfitto anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Real Madrid - ko al 90esimo contro l'Alaves : i Blancos non segnano da 4 partite : Real, che succede? Altro giro, altro stop, altra sconfitta: i Blancos non vincono da 4 partite tra campionato e Champions League , un record negativo che non accadeva da tempo. In più, oltre a non ...

Il Real Madrid non segna più e crolla anche ad Alaves : VITORIA, SPAGNA, - Non segna più e, pertanto, non può più vincere il Real Madrid , che a quattro giorni dalla sconfitta di Champions con il Cska , che ha fatto seguito al pari a reti bianche con l' ...

Liga - Alaves-Real Madrid 1-0 : i Blancos non sanno più segnare. Decide Garcia : E ora è crisi nera. Il Madrid non solo non segna più ma ha addirittura perso 1-0 a Vitoria contro l'Alaves, infilato da un colpo di testa al 95' di Manu Garcia. Sconfitta dei Blancos che a ...

Deportivo Alaves vs Real Madrid : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : La Liga 2018-2019, sabato 8 ottobre 2018, 8^ giornata: le formazioni ufficiali di Deportivo Alaves-Real Madrid in programma alle ore 18.30. Bale al fianco di Benzema in attacco per le Merengues.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Le formazioni ufficiali della partita.formazioni ufficialiAlaves (4-4-1-1): F. ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...