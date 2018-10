Real Madrid | altro infortunio | Benzema ko | in dubbio la sua presenza contro il Barcellona

Calciomercato - Hazard strizza l’occhio al Real Madrid : “giocarci è il mio sogno” : Eden Hazard torna a parlare del suo futuro e strizza l’occhio al Real Madrid. “E’ il miglior club al mondo, non voglio mentire – ha raccontato ai media inglesi dopo la partita vinta dal Chelsea contro il Southampton – Giocarci è il mio sogno da quando ero bambino”. “Nella mia testa a volte mi sveglio la mattina e penso di voler partire – ha confessato – Altre volte di rimanere. E’ ...

Calciomercato Chelsea - Hazard allo scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

Real Madrid - Valdano rimpiange CR7 e salva Lopetegui : Real Madrid– Jorge Valdano dalle parti di Madrid è una sorta di istituzione. Campione del mondo nel 1986 con l’Argentina e leggenda delle merengues, l’attaccante quando parla gode sempre di un discreto seguito. Ex dirigente dei blancos, Valdano ha detto la sua sull’attuale situazione del Real Madrid, tra le più complicate degli ultimi anni. Dopo […] L'articolo Real Madrid, Valdano rimpiange CR7 e salva Lopetegui proviene da Serie A ...

I club europei con le rose più stabili : Real Madrid in vetta : Il CIES ha stilato una classifica dei club europei basata sugli anni di permanenza media dei giocatori nelle rispettive società calcistiche. L'articolo I club europei con le rose più stabili: Real Madrid in vetta è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - altra grana : tra Modric e Lopetegui c'è il gelo : INVIATO A FERRARA - Forse si è già pentito di non aver 'spinto' abbastanza per lasciare in estate Madrid per andare all'Inter. Luka Modric sta facendo incetta di premi individuali, il prossimo sarà il ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : le favorite. Fenerbahce - Barcellona e CSKA Mosca le principali rivali del Real Madrid : Ci eravamo lasciati a Belgrado, col trionfo di Luka Doncic e del Real Madrid, con la sconfitta del Fenerbahce che pure aveva visto una partita incredibile di Nicolò Melli. Ci ritroviamo con un’estate che, complice la partenza del fenomeno sloveno verso l’NBA, ha modificato i rapporti di forza tra le squadre che si contenderanno la prossima Eurolega. I detentori del trofeo, Doncic a parte, si presentano con la stessa ossatura dello ...

Real Madrid - Lopetegui non rischia l’esonero : Sergio Ramos lo difende a spada tratta : Real Madrid, Lopetegui non rischia l’esonero per il momento, il tecnico è però sotto esame: le prossime gare saranno fondamentali Il Real Madrid è in piena crisi dopo la sconfitta contro l’Alaves, ma mister Lopetegui al momento non rischia la panchina. Il tecnico è stato difeso a spada tratta dai vertici della società ed anche da Sergio Ramos, il quale dopo il flop ha voluto spendere parole importanti a supporto del tecnico: ...

Bergomi : 'La Juve vuole copiare il Real Madrid' : Beppe Bergomi , a Sky Sport , commenta la super Juventus di questo inizio stagione: 'La Juventus vuole copiare il Real Madrid. Ha preso Ronaldo, punta sui terzini molto offensivi, a centrocampo mette quantità e qualità... ...

Incredibile al Real Madrid : Lopetegui esonerato - Conte ad un passo [DETTAGLI] : Crisi profonda per il Real Madrid: la squadra di Lopetegui, ormai ad un passo dall’esonero, non sa più vincere e sta inanellando continue brutte figure. Nelle ultime quattro partite ben tre sono state le sconfitte, una in Champions con il Cska Mosca, ed un pareggio stentato contro l’Atletico di Simeone. Stando a quanto riferito da José Ramon de la Morena nel corso del programma The Transistor e da Pressing, programma di Canale ...

Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Real Betis : Diego Costa in panchina - gioca Kalinic : La Liga 2018-2019, domenica 7 ottobre, 8^ giornata: scopri le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Real Betis in programma alle ore 16.15.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Simeone conferma Griezmann in attacco ma al suo fianco questa volta ci sarà Kalinic e non Diego Costa; Juanfran si riprende il suo posto sulla ...

Real Madrid sempre più in crisi : sconfitto anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Real Madrid - ko al 90esimo contro l'Alaves : i Blancos non segnano da 4 partite : Real, che succede? Altro giro, altro stop, altra sconfitta: i Blancos non vincono da 4 partite tra campionato e Champions League , un record negativo che non accadeva da tempo. In più, oltre a non ...