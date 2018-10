Raptus di follia - papà getta dal balcone la figlia di 6 anni. È gravissima. Perché lo ha fatto : papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratello più grande della piccola. Una domenica da incubo in una delle province italiane, precisamente a Taranto, in Puglia, dove un Raptus di follia ha stravolto la quotidianità di un’intera famiglia. Dopo l’ennesimo litigio al telefono con la ex moglie, ha accoltellato al collo il figlio di 14 anni e poco dopo ha lanciato dal balcone del terzo piano la figlia di 6 anni che ...

“Ha un coltello!”. Donna in preda a un Raptus semina la follia : morti e feriti. È accaduto in Italia : Italia intera sotto choc dopo la tragica notizia che è arrivata dalla provincia di Mantova. Una Donna, originaria dell’est Europa, ha accoltellato quattro passanti in una strada di Canneto sull’Oglio, nel mantovano. Una Donna, rimasta ferita, è poi morta. L’accoltellatrice, pare di professione badante, è stata fermata. Ignote le cause del suo gesto, sul posto i Carabinieri con il comandante provinciale Fabio Federici. La ...