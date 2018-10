Raptus di follia | papà getta dal balcone la figlia di 6 anni È gravissima Perché lo ha

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 ottobre 2018)lancia ladi 6dale accoltella il fratello più grande della piccola. Una domenica da incubo in una delle province italiane, precisamente a Taranto, in Puglia, dove undiha stravolto la quotidianità di un’intera famiglia. Dopo l’ennesimo litigio al telefono con la ex moglie, ha accoltellato al collo il figlio di 14e poco dopo ha lanciato daldel terzo piano ladi 6che ora è in fin di vita. Il terribile fatto di cronaca è accaduto a Taranto, in uno stabile del rione Paolo VI. L’uomo, un 49enne che aveva da poco perso la patria potestà, è stato arrestato per tentato omicidio: i carabinieri hanno dovuto salvarlo dal linciaggio di centinaia di persone accorse sul posto. A quanto si apprende le condizioni della bambina sono critiche. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di ...