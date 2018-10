Ranking Atp | Nadal al comando Fognini 13Â°

Tennis - Ranking Atp (8 ottobre) : Rafael Nadal in vetta - Fabio Fognini guida la truppa italiana : Solo una variazione da considerare nella top10 del Ranking ATP del Tennis mondiale. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, alla sua 16esima settimana consecutiva (la 193esima complessiva). L’iberico, out per un problema al ginocchio, ha visto però ridursi a 1.360 punti il vantaggio sullo svizzero Roger Federer ed a 1.815 sul serbo Novak Djokovic. Il cambiamento citato riguarda lo scambio di posti tra il sudafricano Kevin ...

Tennis - Ranking Atp (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Tennis - Lorenzo Sonego da lunedì sarà il quinto italiano nella top100 del Ranking ATP! : Mentre gli US Open sono ancora in corso, arrivano buone notizie dal fronte italiano. Lorenzo Sonego, vincendo oggi i quarti di finale del challenger di Genova contro il polacco Hubert Hurkacz, si è assicurato l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo a partire da lunedì. Il torinese, nel nuovo ranking, sarà quasi certamente almeno numero 99: potrebbe salire al 96° posto in caso di finale (per arrivarci, dovrà battere ...

Ranking Atp : Fognini salirà al numero 12 - suo best : Roma, 2 set., askanews, - Fabio Fognini, nonostante l'eliminazione al secondo turno degli Us open salirà nella classifica che sarà pubblicata dopo il torneo al numero 12 nel Ranking Atp, suo best di ...

Il Ranking Atp compie 45 anni/ Da Nastase a Nadal - 26 numeri 1 nella classifica del tennis mondiale : Giovedì 23 agosto è il quarantacinquesimo anniversario del ranking Atp: la classifica del tennis mondiale è nata ufficialmente nel 1973, il primo numero 1 ufficiale è stato Ilie Nastase(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:43:00 GMT)