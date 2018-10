Quel mezzo grado che salva il mondo da catastrofi e malattie che uccidono

Akash Kumar / Quel lo scandalo sulla sua identità (Mezzogiorno in famiglia) : Akash Kumar , Quello scandalo sull' identità del ragazzo che sta facendo parlare molto di lui nell'ultimo periodo dopo il successo a Ballando con le Stelle. (Mezzogiorno in famiglia) (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:17:00 GMT)

Peggio del selfie è Quella barca (italiana) in mezzo al mare. Ma su Quello l’opposizione tace : Ci sarebbe anche l'opposizione. quella che in queste ore sta urlando per la disumanità del selfie di Salvini ma sembra non accorgersi del garbuglio di governo sulla questione degli sbarchi. Però su questo, se ci pensate, bisognerebbe avere il coraggio di dire che riportare in Libia significa trasportare persone verso l'inferno e invece qualcuno anche dalle parti dell'opposizione ha legittimato i libici tempo fa.Continua a leggere