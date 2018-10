Pubblica una foto troppo scollata su Instagram | il fidanzato la picchia

La moglie e la figlia muoiono in un incidente e lui Pubblica una loro foto nella bara : “La mia famiglia è devastata” : La moglie incinta muore in un incidente stradale per colpa di un'auto guidata da un ubriaco e lui pubblica una loro foto nella bara. Eccole parole di Zach Kincaid: "Questa è la devastazione che ha lasciato nella mia famiglia. Immaginate se fosse successo a voi. Non è per caso il momento di far cambiare la legge? Nessuno può girarsi dall'altra parte e fare finta di niente"Continua a leggere

Ariana Grande ha Pubblicato uno stralcio di una nuova canzone intitolata “Needy” : Ascoltala qui! The post Ariana Grande ha pubblicato uno stralcio di una nuova canzone intitolata “Needy” appeared first on News Mtv Italia.

Una mamma scrive a RePubblica 'Ai miei figli malati offro il dono della vita qui e ora' : Caro direttore, chi sta combattendo la sua battaglia per la vita merita rispetto. Se non siete capaci di starvene in silenzio, allora riflettete, pensate, e poi tacete per sempre. Anche se la stessa ...

Fabrizio Corona confessa : 'Ho una marea di foto non Pubblicate' : Il direttore de ilfattoquotidiano.it accoglie nel suo 'loft' personaggi discussi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, per sottoporli ad interviste schiette, con ...

Fabrizio Corona confessa : 'Ho una marea di foto non Pubblicate' : Il direttore de ilfattoquotidiano.it accoglie nel suo 'loft' personaggi discussi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, per sottoporli ad interviste schiette, con ...

C'è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella Pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

Il Faro in una stanza : a 90 dalla Pubblicazione di 'Orlando' - a novembre la terza edizione del festival dedicato a Virginia Woolf : Un mondo fatto di estro, dandysmo e ricercata raffinatezza, che vide tra i suoi protagonisti Eddy Sackville-West, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, poetessa, scrittrice, straordinaria giardiniera ...

C'è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella Pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

C'è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella Pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

La gaffe social dello Spartak Mosca : Pubblica una foto hot della giocatrice : Lo Spartak Mosca di hockey è scivolata su una classica buccia di banana e l'ha fatto nei confronti di una sua giocatrice: la bella Yulia Ushakova. L'atleta del club russo, infatti, ha riportato un ...

Brindisi - chiesto rinvio a giudizio per ex sindaci Consales e Carluccio. “Promossero una dipendente senza gara Pubblica” : Una promozione con raddoppio di stipendio conferita senza procedura pubblica. Questa l’ipotesi accusatoria con cui la Procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio e falso ideologico di Cosimo Consales e Angela Carluccio, entrambi ex sindaci di Brindisi e oggi ritirati dalla politica. Secondo l’accusa, i due amministratori – con condotte separate – avrebbero provocato un ingiusto vantaggio ...

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una RePubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

5 problemi dello studio pro-omeopatia Pubblicato su una rivista di Nature : (Foto: Philippe Huguen/Getty Images) Online dallo scorso 10 settembre, ma finito all’attenzione dei media solo negli ultimi giorni, uno studio scientifico che ha analizzato i trattamenti per ridurre il dolore neuropatico nei ratti sembra aprire all’utilizzo dell’omeopatia. In particolare, si legge nell’articolo, il prodotto omeopatico impiegato parrebbe essere preferibile in termini di efficacia terapeutica non solo ...

5 problemi dello studio pro-omeopatia Pubblicato su una rivista del gruppo Nature : (Foto: Philippe Huguen/Getty Images) Online dallo scorso 10 settembre, ma finito all’attenzione dei media solo negli ultimi giorni, uno studio scientifico che ha analizzato i trattamenti per ridurre il dolore neuropatico nei ratti sembra aprire all’utilizzo dell’omeopatia. In particolare, si legge nell’articolo, il prodotto omeopatico impiegato parrebbe essere preferibile in termini di efficacia terapeutica non solo ...