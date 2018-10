Psichiatria | Sip | il 50% dei disturbi mentali inizia a 14 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Nativi digitali sempre più sotto la lente. “La metà di tutte le malattieall’età di 14, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata, o viene sottovalutata, e quindi non viene trattata. In termini di importanza, la malattia mentale più diffusa tra gli adolescenti è la depressione“. Lo rilevano gli esperti della Sip, la Società italiana di, che si riuniranno in congresso a Torino dal 13 al 17 ottobre. ‘La salute mentale del terzo millennio’ è il titolo scelto per l’evento, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra mercoledì 10 ottobre. “Un altro dato spaventoso – sottolineano gli psichiatri – è che il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di 15-29. Senza considerare l’uso di alcol e droghe illecite tra gli adolescenti, un problema cosi ...