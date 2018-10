Primo allenamento con l' Entella per Cassano

Virtus Entella - è il Cassano-day : il Primo allenamento del barese tra sorrisi e applausi : Il sorriso è quello di sempre. La maglia no, potrebbe essere la decima della sua carriera. Antonio Cassano si rimette in gioco a 36 anni. Oggi si è presentato allo stadio Comunale di Chiavari per il ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Oggi il Primo allenamento dell’Italia a Torbole : le sensazioni del ct Cassani e dei capitani : Il ct azzurro Cassani e i capitani della Nazionale italiana di Ciclismo raccontano le prime sensazioni dopo il primo allenamento dal ritiro di Torbole Sono partiti alle 10.00 di questa mattina dall’Aktivhotel Santa Lucia di Torbole, che ospita la Nazionale di Cassani in raduno, per il primo allenamento. Quattro ore circa lungo il territorio del Garda, con il Monte Velo per lavori specifici in particolare con Vincenzo Nibali, Franco ...

Maradona - ecco il Primo allenamento in Messico con i Dorados. TUTTE LE FOTO : Grande entusiasmo al centro sportivo della squadra di Culiacán per l'allenamento d'esordio del Pibe de Oro: l'argentino ha incitato il pubblico e ha conosciuto i suoi nuovi giocatori Maradona IN ...

Marchisio Zenit - Primo allenamento con la squadra : primo allenamento russo per Claudio Marchisio. L'ex bianconero, nuovo numero 10 dello Zenit San Pietroburgo, ha incontrato l'allenatore Sergej Semak ed ha svolto la prima sessione di lavoro con la ...

Juve - la carica di Cristiano Ronaldo : 'Di nuovo in pista'. Primo allenamento dopo le mini vacanze : Mentre Allegri assapora il Primo 'anticipo' di Champions League a Nyon, al Forum degli allenatori europei, alla Continassa di Torino la Juventus ha ripreso l'attività dopo i due giorni di riposo ...

Pallavolo - iniziata ufficialmente la stagione della Banca Valsabbina : Leonesse in campo per il Primo allenamento : Prima sgambata del team bresciano di A1 firmato Banca Valsabbina, che si è prestato agli obbiettivi dei fotografi e ai microfoni dei giornalisti. Nel pomeriggio Leonesse in sala pesi Oggi, lunedì 27 Agosto, al PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse bianconere hanno iniziato il cammino che per ventiquattro giornate le vedrà impegnate in entusiasmanti sfide, in quello che gli addetti lavori considerano il torneo pallavolistico femminile più ...

Primo allenamento da calciatore di Usain Bolt nel giorno del compleanno : Primo allenamento, nel giorno del suo 32/o compleanno, di Usain Bolt con i Central Coast Mariners, squadra della A-League australiana con cui il pluriolimpionico della velocità trascorrerà un periodo ...

Raduno e Primo allenamento per i giocatori della JC Novipiu' : ...dei rossoblu di Pizeta La stagione 2018/19 della JC Novipiu' ha preso il via martedi 21 agosto con il Raduno della squadra di coach Mattia Ferrari e la prima seduta di risveglio muscolare allo Sport ...

