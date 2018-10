Premier League | lite Mahrez-Jesus

Premier League : Guardiola - Sarri e Klopp simboli di un campionato mai così equilibrato : Manchester City, Chelsea e Liverpool davanti, Arsenal e Tottenham subito dietro. Manca solo il Manchester United

Premier League : solo 0-0 tra Liverpool e Manchester City : Decisivo per il pareggio finale il rigore sbagliato da Mahrez. Reds e Citizens restano priimi insieme al Chelsea

Liverpool-Manchester City 0-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino, sintesi.

Premier League - cinquina Arsenal in casa del Fulham : TORINO - Dopo le sette gare giocate fra venerdì e sabato, la Premier League chiude col botto nella giornata odierna. Il programma prevede, ad eccezione del Tottenham vittorioso col Cardiff , tutte le ...

Liverpool-Manchester City : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Premier League 2018/2019 : liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino, sintesi.

Premier League - Manchester United - Newcastle 3-2 - Mourinho è salvo? : Mourinho doveva vincere contro il Newcastle per scacciare l'ombra di Zidane . Il Mirror in settimana lo aveva già dato per uscente, con o senza i tre punti. Il portoghese, dopo una settimana ...

Premier League : i risultati dell'ottava giornata : TOTTENHAM-CARDIFF 1-0 8' Dier Dopo la sconfitta europea contro il Barcellona, gli Spurs tornano a vincere. A decidere la sfida con il Cardiff il gol dopo 8' di Eric Dier , bravo a sfruttare un ...

Manchester United vs Newcastle - Formazioni Ufficiali Premier League 06-10-2018 : Premier League 2018-2019, 8^ giornata: le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle in programma alle ore 18.30. Mourinho si gioca la panchina.Il sabato di Premier League, valevole per l’8^giornata di campionato, si chiude con la gara di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle United.Le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle UnitedManchester United: De Gea, Young, Smalling, Bailly, Shaw, ...

Probabili Formazioni Liverpool vs Manchester City - Premier League 07-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 17.30: Le due Formazioni con l’11 titolare per dare spettacoloE’ il big match dell’8^giornata di Premier League quello che domani pomeriggio mette di fronte ad Anfield Road i padroni di casa del Liverpool e il Manchester City.Come arrivano Liverpool e Manchester?I Reds dopo aver collezionato le 6 vittorie consecutive in Premier hanno avuto ...

Probabili Formazioni Southampton vs Chelsea - Premier League 07-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 15.15: Saints con l’11 titolare; Blues con il dubbio MorataLa domenica di Premier League, valida per l’8^giornata, vede il match del St. Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Chelsea.Come arrivano Southampton e Chelsea?I Saints devono tornare alla vittoria che gli manca da inizio Settmbre. L’ultimo match li ha visti andare ...

Probabili Formazioni Fulham vs Arsenal - Premier League 07-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Fulham-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 13.00: Un cambio per parte nelle due squadre per infortunioLa domenica di Premier League, valevole per l’8^giornata, mette di fronte a Craven Cottage i padroni di casa del Fulham e l’Arsenal.Come arrivano Fulham e Arsenal?I Cottagers arrivano da una sconfitta nell’ultima giornata di campionato contro l’Everton. La squadra di Jokanovic non vince da ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Newcastle United - Premier League 06-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Newcastle United, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Red Devils con l’11 titolare; Magpies con il cambio moduloIl sabato di Premier League, valevole per l’8^giornata di campionato, si chiude con la gara di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle United.Come arrivano Manchester e Newcastle?I Red Devils arrivano dal pareggio di UEFA Champions League ...