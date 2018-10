Ponte Morandi | Antitrust | “Ok esclusione di Autostrade” Concessionaria | ‘Pronti a fare

L'ad di Autostrade Castellucci : "Se facessimo noi - Ponte Morandi ricostruito in 9 mesi" : Se la ricostruzione del Ponte di Genova venisse affidato ad Autostrade per l'Italia, cosa che però al momento è esclusa dal decreto al vaglio del Parlamento, la società "ha studiato diverse possibili soluzioni", che prevedono, per "quella con i tempi più accelerati, circa 9 mesi per la demolizione e la ricostruzione" e per il cosiddetto 'progetto Piano" "circa 15-16 mesi". Lo ha detto l'a.d. di Autostrade per l'Italia ...

Ponte Morandi - Antitrust : 'L'urgenza giustifica i lavori senza gara. No a proroga concessioni' : In audizione al Parlamento, il segretario generale dell'Authority ha spiegato che il dl Genova non può escludere altre concessionarie oltre ad Autostrade - L'urgenza della situazione giustifica l'...

Genova - la rabbia degli sfollati del Ponte Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova. "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Genova - crollo Ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:03:00 GMT)

Gli sfollati di Ponte Morandi in piazza : i motivi della protesta : Gli abitanti della Valpolcevera chiedono la riapertura delle strade sbarrate dai detriti del crollo: "Vogliamo tempi certi"

Ponte Morandi : Autostrade - progetti demolizione funzionali a realizzazione gronda (2) : (AdnKronos) - Ma prima di questa decisione assunta nell’ambito del dibattito pubblico sulla gronda, la società, si legge ancora, "ai fini della completezza dell’analisi, chiese a Despe una valutazione di fattibilità. Valutazione che è stata ri-attualizzata nelle ultime settimane ed è entrata a far p

Gli Alpini cucinano per gli sfollati del Ponte Morandi : Cento chili di farinata ed altre specialità salate liguri preparate dall'Associazione Alpini di Genova per gli sfollati di Via Porro e la popolazione di Certosa -

GENOVA - TONINELLI : “AUTOSTRADE FUORI DA RICOSTRUZIONE MORANDI”/ Aspi voleva demolire Ponte 15 anni fa : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: TONINELLI, "Autostrade è FUORI ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: "anticiperemo i risarcimenti agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli “Autostrade fuori - pagherà”/ Genova ultime notizie : “anticipo risarcimenti sfollati” : Crollo Ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: "anticiperemo i risarcimenti agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Ponte Morandi - nominati i Commissari : Bucci e Farabollini : Fumata bianca: il sindaco Marco Bucci è il nuovo Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal ‘Decreto Genova’, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del ...

Ponte Morandi Genova - sindaco Bucci : "Voglio rinunciare a compenso da commissario" | : Il sindaco ha annunciato che, se sarà possibile, non incasserà i 200 mila euro previsti. Il nuovo commissario ha poi parlato dei suoi primi obiettivi e delle possibili tempistiche per la ricostruzione ...

Nazionale - Mancini annuncia visita al Ponte Morandi e 30? di stop al 43' di Italia-Ucraina : Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare una delle iniziative della FIGC per le vittime del crollo del ponte Morandi: “Andremo al ponte Morandi, ci fermeremo dove ci diranno per essere presenti e aiutare chi vive nella zona e chi non ha più la casa. Fermarsi anche per poco tempo credo possa essere una grande testimonianza“. Durante la partita, inoltre, ci sarà una pausa per ...

Ponte Morandi - mercoledì la visita di Mancini e della Nazionale italiana : La Nazionale italiana di Roberto Mancini si stringe attorno alla città di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi “C’è sicuramente un senso sportivo, c’è un senso di vicinanza con la città, c’è un senso di lotta: come lottano le squadre sportive così stiamo lottando noi per ritornare ad essere una grande città, ma lo siamo già. Dobbiamo soltanto costruire il Ponte e far si di continuare il cammino di crescita che ...

Superstite Ponte Morandi sporge querela : ANSA, - TORINO, 5 OTT - Una querela "nei confronti di tutti i responsabili" del crollo del ponte Morandi perché, "con il proprio comportamento gravemente imperito e negligente", hanno "determinato il ...