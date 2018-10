PONTE GENOVA | VALPOLCEVERA IN PIAZZA | FISCHIATI TOTI E BUCCI Video il corteo

Genova - la rabbia degli sfollati del PONTE Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova . "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Gli abitanti del PONTE crollato : risposte in un meseo blocchiamo Genova : Genova , 8 ott., askanews, - ' risposte entro un mese o blocchiamo la città'. E' quanto minacciano gli abitanti della Vapolcevera che oggi hanno organizzato un corteo nel centro di Genova per denunciare ...

Crollo PONTE : sfollati manifestano a Genova : "Divisi in due - come Berlino" : Cinquemila tra sfollati e commercianti della zona rossa del Ponte Morandi hanno manifestato oggi a Genova sotto la sede della regione Liguria. "La situazione sta diventando impossibile, la città è ...

PONTE GENOVA : sfollati manifestano e Toninelli vede commissaria Bulc - "l'Ue che ci piace" : A Genova un corteo di 5mila persone è partito questa mattina a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova , per chiedere risposte urgenti alla popolazione colpita dal crollo del Ponte Morandi. Dietro lo striscione “Liberate la Valpolcevera”, hanno marciato sfollati , commercianti, residenti e lavoratori portuali. In contemporanea il ministro ai Trasporti, ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il crollo del PONTE : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato " ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova , Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Genova - Autostrade : piani demolizione PONTE non legati sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 'non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...