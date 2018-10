Ponte Genova | Antitrust | ok a lavori senza gara ma solo in via eccezionale

Antitrust - ok Ponte Genova senza gara : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Per la ricostruzione del ponte di Genova "se nell'attuale situazione l'affidamento tramite procedura negoziata appare giustificato, tale modulo dovrà essere limitato a quanto ...

Ponte Genova - per l'Antitrust giustificato lo stop ad Autostrade : ROMA - L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova 'sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Ponte Genova - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : FISCHIATI TOTI E BUCCI/ Video il corteo : commercianti "Blocchiamo tutto" : Crollo PONTE Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", FISCHIATI TOTI e BUCCI

Genova - la rabbia degli sfollati del Ponte Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova. "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Gli abitanti del Ponte crollato : risposte in un meseo blocchiamo Genova : Genova, 8 ott., askanews, - 'risposte entro un mese o blocchiamo la città'. E' quanto minacciano gli abitanti della Vapolcevera che oggi hanno organizzato un corteo nel centro di Genova per denunciare ...

Crollo Ponte : sfollati manifestano a Genova : "Divisi in due - come Berlino" : Cinquemila tra sfollati e commercianti della zona rossa del Ponte Morandi hanno manifestato oggi a Genova sotto la sede della regione Liguria. "La situazione sta diventando impossibile, la città è ...

Genova - crollo Ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo

Ponte Genova : sfollati manifestano e Toninelli vede commissaria Bulc - "l'Ue che ci piace" : A Genova un corteo di 5mila persone è partito questa mattina a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per chiedere risposte urgenti alla popolazione colpita dal crollo del Ponte Morandi. Dietro lo striscione “Liberate la Valpolcevera”, hanno marciato sfollati, commercianti, residenti e lavoratori portuali. In contemporanea il ministro ai Trasporti, ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il crollo del Ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Genova - Autostrade : piani demolizione Ponte non legati sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 'non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...

