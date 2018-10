' Pixar | 30 anni di animazione' | la meraviglia di Toy Story | Nemo e Ratatouille al Palazzo

A Palazzo delle Esposizioni una mostra sui 30 anni della Pixar : Dal 9 ottobre il Palazzo delle Esposizioni di Roma presenta “Pixar. 30 anni di animazione”. Da Toy Story al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, la mostra svela al grande pubblico la fase creativa e nascosta dei maestri dell’animazione mondiale. In rassegna una raffinata selezione di oltre 400 opere che mostrano lo spettacolare ...