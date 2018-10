Pioggia di premi internazionali per la comunicazione ACI

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Poker diper laACI: vincente la campagna disociale in onda a fine 2017 La rilevante campagna sociale sulle grandi reti televisive generaliste nazionali, realizzata da ACI con il Patrocinio del Ministro dello Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto 6da ben 4 tra i più prestigiosi Awardper la. Il primo riconoscimento, particolarmente apprezzato, è arrivato dalla FIA – Federazione Internazionale dell’Automobilismo con il conferimento, avvenuto durante lo Spring Meeting Region 1 di Madrid, dell’Excellence in Advertising Winner 2018, seguito dal riconoscimento dell’IPRA GWA (Golden World Awards) con cui l’International Public Relationship Association haato l’ ACI con il prestigioso Golden Worlds Winner 2018 per la categoria Public Sector, che sarà consegnato il ...