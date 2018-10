Piazza Affari in rosso e spread sopra i 300 punti A picco le banche

Piazza Affari cade (-2%) dopo la lettera Ue - spread oltre 300 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Ricomincia il balletto dello spread. E Piazza Affari crolla : Milano. Dopo due ore di contrattazioni, stamattina Piazza Affari perde quasi il 2 per cento in una giornata che si annuncia difficile a causa delle crescenti tensioni sulla manovra economica del ...

Piazza Affari prosegue in leggero caloLo spread è attorno a quota 300 : I mercati oggi mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affaritaliani.it

Aeroporto di Bologna in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in perdita del 3,32%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Cementir : Ribasso scomposto per la società cementiera , che esibisce una perdita secca del 2,24% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : IMA in forte calo : Retrocede molto il produttore di automatismi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,01%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto ...