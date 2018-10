Piazza Affari in leggero caloSpread sale | ma sotto quota 300

Lo spread risale dopo la bocciatura dell'Ue - Piazza Affari in rosso - : Supera quota 290 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Male la Borsa di Milano con le banche che vanno giù. Salvini:"Spero che nessuno, a partire dalle agenzie di rating internazionali, ...

Piazza Affari maglia nera dopo lettera Ue - spread sopra 300 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Manovra - lo spread apre in rialzo. Apertura in rosso per Piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

Spread a 295 punti in avvio - male Piazza Affari dopo timori Ue su manovra Italia : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 295 punti rispetto ai 285 della chiusura di venerdì. Il rendimento si attesta al 3,5%, il livello più alto da gennaio 2014. Piazza Affari avvia le contrattazioni in flessione con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,90% e i titoli bancari in netto calo. Deboli anche gli altri listini europei.I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della commissione Ue seguita alla pubblicazione ...

Governo - spread apre in rialzo : 298 punti. Apertura in rosso per Piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). Ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva puntato il dito contro opposizioni e sistema mediatico. C’è un tentativo di “far cadere il nostro Governo il prima possibile” aveva detto ...

Piazza Affari apre in leggero caloSpread sale - ma sotto quota 300 : Apertura in calo per le Borse europee. I mercati mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affaritaliani.it

6 titoli da sorveglare a Piazza Affari : La mossa di Powell e il futuro aumento dei tassi, sicuramente porterà la Bce a rivedere la sua politica per cambiare quei tassi negativi a -0,30%; intanto il Quantitative Easing è agli sgoccioli, il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 20.500 punti (8 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 04:58:00 GMT)

Piazza Affari : seduta difficile per Geox : Aggressivo avvitamento per l' azienda delle scarpe che respirano , che tratta in perdita del 2,59% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari in flessione con i BTP - vendite su STM - Saipem e bancari. FTSE MIB -1 - 30% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che ad agosto gli ordinativi industriali sono cresciuti del 2% rispetto al mese precedente, battendo le attese degli analisti ...

Borse - Piazza Affari in rosso : banche e STM sul fondo : Milano chiude la settimana in perdita: la seduta di venerdì si conclude con un -1,3%. Sui mercati pesa ancora il braccio di...

Piazza Affari chiude in rosso insieme al resto d'Europa : Piazza Affari termina la seduta all'ultimo posto tra gli euro listini , trainata al ribasso dal riacutizzarsi delle tensioni intorno alla pubblicazione della Nota di aggiornamento al DEF nel nostro ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Aeffe : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 4,16%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

Piazza Affari maglia nera - spread risale : Piazza Affari risale dai minimi di seduta in attesa dell'apertura di Wall Street, con lo spread btp-bund a 285 punti base mentre gli investitori mostrano forti dubbi sugli obiettivi di crescita ...