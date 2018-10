Piazza Affari giù e spread a quota 300 punti

Piazza Affari (-2%) maglia nera dopo la lettera Ue - spread a 300 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Piazza Affari prosegue in leggero caloLo spread è attorno a quota 300 : I mercati oggi mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affaritaliani.it

Aeroporto di Bologna in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in perdita del 3,32%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Cementir : Ribasso scomposto per la società cementiera , che esibisce una perdita secca del 2,24% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : IMA in forte calo : Retrocede molto il produttore di automatismi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,01%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto ...

Crolla a Piazza Affari Banca Farmafactoring : Aggressivo avvitamento per Banca Farmafactoring , che tratta in perdita del 2,17% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Banca Farmafactoring rileva un allentamento della curva ...

Piazza Affari maglia nera dopo lettera Ue - spread in area 290 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Lo spread risale dopo la bocciatura dell'Ue - Piazza Affari in rosso - : Supera quota 290 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Male la Borsa di Milano con le banche che vanno giù. Salvini:"Spero che nessuno, a partire dalle agenzie di rating internazionali, ...

Piazza Affari in leggero caloSpread sale - ma sotto quota 300 : I mercati oggi mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari maglia nera dopo lettera Ue - spread sopra 300 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Manovra - lo spread apre in rialzo. Apertura in rosso per Piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

Spread a 295 punti in avvio - male Piazza Affari dopo timori Ue su manovra Italia : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 295 punti rispetto ai 285 della chiusura di venerdì. Il rendimento si attesta al 3,5%, il livello più alto da gennaio 2014. Piazza Affari avvia le contrattazioni in flessione con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,90% e i titoli bancari in netto calo. Deboli anche gli altri listini europei.I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della commissione Ue seguita alla pubblicazione ...

Governo - spread apre in rialzo : 298 punti. Apertura in rosso per Piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). Ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva puntato il dito contro opposizioni e sistema mediatico. C’è un tentativo di “far cadere il nostro Governo il prima possibile” aveva detto ...

Piazza Affari apre in leggero caloSpread sale - ma sotto quota 300 : Apertura in calo per le Borse europee. I mercati mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Segui su Affaritaliani.it