Per l' Antitrust è giusta l' esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi

Ponte Genova - Per l'Antitrust giustificato lo stop ad Autostrade : ROMA - L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova 'sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Amplifon - via libera antitrust Per acquisizione Gaes : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alberto Pera : 'Ecco il presidente che serve all'Antitrust' : ... ha applicato la normativa antitrust in modo deciso nei confronti dei cartelli, specie nel settore degli appalti pubblici; ha aperto nuovi fronti nei confronti dei grandi oPeratori dell'economia ...

ANTITRUST INDAGA SU PANE INVENDUTO NEI SUPerMERCATI : 6 ISTRUTTORIE/ Squilibrio grandi venditori-piccoli forni : Istruttoria lanciata dall'ANTITRUST per 6 gruppi per il PANE non venduto: nel mirino finiscono Auchan, Carrefour, Coop Italia, Conad, Esselunga ed Eurospin. Ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Ticketone - l'antitrust apre un'istruttoria Per posizione dominante - : Attraverso contratti, stipulati con i promoter, "particolarmente stringenti online", la società sarebbe riuscita a precludere alle piattaforme concorrenti l'accesso ai biglietti per eventi di musica ...

Consigli non richiesti Per l'identikit del prossimo capo dell'Antitrust : "Non c'è dubbio che in un'economia in grande trasformazione, la gestione dei dati, l'e-commerce, le telecomunicazioni e i media siano i settori più complessi da presidiare " prosegue Pera " Per ...