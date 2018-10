Per la Libia l' Italia ora cerca la sponda del Cremlino

Libia - quella Conferenza s'ha da fare. E Moavero va a Mosca Per il sostegno russo : Punto primo: la Conferenza di Palermo sulla Libia si terrà. Nei giorni fissati – il 12 e 13 novembre - e con il programma annunciato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nella sua recente audizione al Senato. Punto secondo: è una forzatura caricare, anche mediaticamente, questa Conferenza come la "soluzione" al caos libico. Chi la carica di questa valenza o è fuori linea, per eccesso di ottimismo, o è ...

Ong - ‘Mare Jonio’ : “20-30 migranti recuPerati in mare sono stati riportati in Libia” : 'mare Jonio', la nave delle ong battente bandiera italiana è operativa. I volontari hanno segnalato l'ennesimo gommone in difficoltà carico di migranti: "Le persone che erano a bordo sono state tutte presumibilmente ricondotte forzatamente sulle coste libiche". Sull'imbarcazione è stata issata anche la bandiera di Palermo.Continua a leggere

Migranti - la soluzione alla crisi passa Per la stabilizzazione della Libia : di Eugenio D’Auria* Fra i tanti cimeli kitsch lasciati in eredità da Gheddafi uno dei più emblematici era rappresentato da una carta geografica del continente africano che alla sommità, in corrispondenza della fascia degli Stati nord africani, si trasformava nel volto del Rais libico, all’epoca del suo sogno panafricano che lo portò ad accogliere i “fratelli africani” senza alcuna formalità. Le conseguenze di quella dissennata visione le hanno ...

Libia - altro schiaffo Per Macron : l'Onu non crede nel voto a dicembre : L'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamè , continua a ritenere difficili le elezioni a dicembre per il Paese nordafricano. Come dichiarato durante un'intervista ad Afp , l'inviato ...

Nave Caprera - “5 militari indagati” Per i 7 quintali di sigarette di contrabbando a bordo trovati dopo una missione in Libia : Ci sono 5 militari indagati per i 7 quintali di sigarette di contrabbando trovati a bordo della Nave militare Caprera al rientro da una missione in Libia. La procura di Brindisi, secondo quanto riporta il settimanale locale Il7 Magazine, ha concentrato la sua attenzione su cinque persone dell’equipaggio. L’inchiesta – aperta a luglio e affidata al pm Giuseppe De Nozza dopo la denuncia dell’allora comandante della Caprera, ...

Conte e Moavero all'Onu Per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...

Allerta Meteo - cresce l’allarme “Medicane” Per Venerdì 28 Settembre sul mar Jonio : Italia - Grecia e Libia ad alto rischio : 1/22 ...

Libia.Onu - allarme Per violazioni tregua : 04.58 "In allarme" per le crescenti violazioni del cessate il fuoco del 4 settembre in Libia, il Segretario generale dell' ONU Antonio Guterres ha espresso le sue condoglianze alle vittime della violenza e ha chiesto alle parti in conflitto di rispettare il cessate il fuoco e di astenersi da ogni azione che potrebbe aumentare le sofferenze dei civili. "Chiunque sia responsabile delle violazioni del diritto internazionale e del diritto ...

Libia : l'allarme della Croce Rossa - situazione 'disPerata' : ANSAmed, - IL CAIRO, 21 SET - Un "disperato" quadro della situazione in Libia, con centinaia di migliaia di sfollati e distruzioni, viene fornito dalla Croce Rossa internazionale , Cicr, che ...

Migranti - Aquarius cerca porto di sbarco Per 11 soccorsi a largo della Libia : L'equipaggio della nave dell'Ong Sos Mediterranee ha rifiutato di consegnare i Migranti alla guardia costiera di Tripoli, perché considera la Libia una destinazione non sicura. Salvini: 'Non avrà ...

Caos Libia - bruciato l'ambasciatore Perrone. L'Italia pensa a De Santis - più vicino a Haftar : Tra giugno e agosto il governo giallo-verde, concentratissimo sulla questione migranti, tralascia la definizione di una linea politica rivolta non solo alla difesa degli interessi nazionali ...

Libia - l’Onu dice “no” a Macron : “Nessun voto prima del 2019”. La Francia non ci sta : “Lavoriamo Per il 10 dicembre” : Il Consiglo di Sicurezza delle Nazioni Unite dice “no” alle elezioni in Libia prima del 2019. E’ quanto emerge dall’ultima riunione all’Onu, dove si è deciso di prolungare la missione nel paese per un altro anno, senza approvare la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di quattro mesi fa. Il Consiglio ha approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per andare alle ...

L'affaire Perrone - l'ambasciatore che probabilmente non rivedrà più la Libia : Su Giuseppe Perrone il giudizio è pressoché unanime, cosa non proprio abituale nelle stanze e nei corridoi della Farnesina: "Un diplomatico capace, generoso, infaticabile". Ed è proprio per questo l"affaire Perrone" va ben al di là di un "normale" avvicendamento alla guida di una Ambasciata e acquista una valenza politica che chiama in causa un cambio di rotta della politica dell'Italia in Libia. Un cambio che ...

Libia - l’ambasciatore Perrone rimane a Roma “Per motivi di sicurezza”. Ma è lui l’ostacolo agli accordi con Haftar : L’ambasciatore Giuseppe Perrone per il momento non tornerà in Libia “per motivi di sicurezza”, nonostante la sede diplomatica di Tripoli sia “aperta e operativa”. Dietro la diplomatica spiegazione fornita dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in audizione davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, se ne nasconde una di carattere strategico: il diplomatico italiano non è ben visto, per usare un ...