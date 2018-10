Per il Btp a tre anni cedola record | a prossima asta al 2 | 30%

Che cosa sono i Cir : i conti individuali di risparmio allo studio Per spingere l'acquisto di Btp : MILANO - L'obettivo è chiaro: spingere gli italiani verso i nostri titoli di Stato, 'riportando' una maggiore quota del debito dentro i nostri confini. Lo strumento a cui lavora il governo è quello ...

Borsa - spread Btp-Bund suPera quota 300 punti base : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

In rialzo lo spread Btp-Bund dopo la lettera Ue all'Italia : aPertura a 294 punti : Torino - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della ...

Risparmio - arrivano i Cir in manovra. Sono i Btp Per le infrastrutture : ... dopo il rialzo al 2,4% della stima sul rapporto deficit/Pil previsto nel Documento di economia e finanza , Def, , che potrebbe far schizzare verso l'alto lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi ...

Cir - ecco la mossa del governo Per spingere gli italiani a investire nei BTp : Un documento all’esame del Mef svela lo strumento dei Conti individuali di risparmio (Cir) per rilanciare l’acquisto dei bond governativi e portare i risparmiatori a investire in infrastrutture. Per chi conserva i nuovi titoli fino a a scadenza ci sarà la non imponibilità dei rendimenti e la non pignorabilità. Il progetto prevede somme investibili in Cir fino a 3mila euro annui e non più di 90mila euro complessivi...

La Bce “unico acquirente” dei Btp : quanto vale Draghi Per lo spread : «I dati della Banca d’Italia sul possesso dei Btp, fino a maggio di quest’anno, mostrano che la Bce è stato pressoché l’unico acquirente netto di Btp nella fase di picco del Qe. Ogni altro tipo di investitore è stato un venditore netto». È il passaggio di una ricerca di Citigroup che dimostra, numeri alla mano, come il bello sul versante dello spr...

Piazza Affari azzera Perdite con recuPero BTP - bancari in rimonta. FTSE MIB -0 - 01% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Piazza Affari azzera Perdite con recuPero BTP - bancari in rimonta. FTSE MIB -0 - 01% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Bond oggi : Per i Btp si torna sui supporti. Short vincente : Il fatto che il fuoco contro Roma venga sparato soprattutto da Parigi lascia intendere come sia in atto una guerra politica in previsione delle elezioni europee del 2019. Fino ad allora quindi la ...

BTp - Tesoro a caccia di compratori Per finanziare la «manovra del popolo» : L’anno prossimo il Tesoro rischia di aumentare parecchio, e nel caso peggiore per decine di miliardi, l’importo delle emissioni lorde rispetto ai 390 miliardi attesi quest’anno, per via di più deficit-fabbisogno e più titoli in scadenza. E lunedì la Bce dimezza da 30 a 15 miliardi gli acquisti mensili di titoli di Stato nell’ambito del Qe che finirà a dicembre...

Spread Btp-Bund : aPertura in rialzo a 272 punti : Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdì quando era arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. ...

BTp - Tesoro a caccia di compratori Per finanziare la «manovra del popolo» : L’anno prossimo il Tesoro rischia di aumentare parecchio, e nel caso peggiore per decine di miliardi, l’importo delle emissioni lorde rispetto ai 390 miliardi attesi quest’anno, per via di più deficit-fabbisogno e più titoli in scadenza. E lunedì la Bce dimezza da 30 a 15 miliardi gli acquisti mensili di titoli di Stato nell’ambito del Qe che finirà a dicembre...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% Per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...

Si attenua la pressione in vendita sui BTP - pomeriggio decisivo Per deficit/PIL : Il CdM sarà preceduto, alle 16, da un vertice tra il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lega e M5S spingono per un deficit/PIL al 2,4%, al fine ...