Pensioni | Brambilla su Quota 100 | ‘La gente pensa all’immediato | il Governo alle elezioni’

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La riformache ilgialloverde intende includere nella Legge di Bilancio 2019 non piace all’economista leghista, Alberto. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’,ritiene che l’Italia non abbia bisogno di altra assistenza e di altra spesa sociale. Se mandiamo in pensione 300mila persone in più in un anno – ha sottolineato l’economista – il sistema non regge. Però laall’immediato. E chi governaprossime elezioni’., Alberto: ‘Non è vero che si crea un nuovo posto di lavoro per ogni nuovo pensionato’ E’ un vero e proprio allarme quello lanciato dal Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali che mette in risalto il fatto che “non esiste uno straccio di studio che dica che per un lavoratore che va in pensione ...