calcioweb.eu

: #Parma in estasi: è grande festa con i tifosi [VIDEO] - CalcioWeb : #Parma in estasi: è grande festa con i tifosi [VIDEO] -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Inizio di stagione entusiasmante in casa, la squadra di D’Aversa sta attraversando un momento importante e punta a qualcosa in più della salvezza, la dirigenza ha costruito una squadra in grado di togliersi grandi soddisfazioni. Nell’ultimo match blitz sul campo del Genoa, match fantastico ereazione dopo l’iniziale svantaggio firmato Piatek. Isono sempre più innamorati di questa squadra, in tanti infatti hanno seguito la squadra nella trasferta di Genova,al termine della partita, adesso il pubblico pronto a spingere veramente la squadra di D’Aversa. GUARDA IL–>super, ècon iSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloin: ècon isembra essere ...