Parma | D’Aversa a Tiki Taka | “Gervinho? Ecco cosa vi dico…”

Parma - D’Aversa elogia i suoi ragazzi : “Dimostrano di meritare la categoria” : Vittoria importantissima per il Parma, che in trasferta ha rimontato un Genoa in questa stagione sempre vincente al “Ferraris”. Queste le parole di D’Aversa: “Devo dire che oggi i ragazzi hanno dimostrato che la forza del gruppo a volte può essere un punto di partenza. Oggi, più che degli assenti, parlerei di quei ragazzi che hanno dimostrato di meritare la categoria. Un plauso ai ragazzi che hanno dimostrato nelle ...

Questo Parma è uno spettacolo : Genoa annichilito - D’Aversa “vede” la zona Europa : Super Piatek non basta al Genoa per far fuori il Parma scatenato di Questo inizio di stagione: 3-1 per i ducali a Marassi Il Parma vince, in rimonta, 3-1 a Marassi contro il Genoa in trasferta, nell’anticipo dell’ora di pranzo dell’ottava giornata di Serie A e sale a 13 punti in classifica, scavalcando gli uomini di Ballardini che restano fermi a 12. E la squadra di D’Aversa era priva della sua coppia-gol ...

Parma-Empoli 1-0 - D’Aversa : “Partita importante da parte di tutti” : Parma-Empoli 1-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria di misura per il Parma che supera per 1-0 l’Empoli grazie alla rete segnata dal solito Gervinho, uscito poi ad inizio secondo tempo per un fastidio muscolare. Per commentare la conquista di questi importanti tre punti Roberto D’Aversa, allenatore dei ducali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai […] L'articolo Parma-Empoli 1-0, D’Aversa: “Partita ...

Parma - Ciciretti è pronto a tornare in campo : adesso la palla passa a D’Aversa : Amato Ciciretti pronto a dare una mano al suo Parma dopo l’infortunio che gli ha negato la possibilità di essere in campo ad inizio stagione Amato Ciciretti è pronto a tornare a disposizione di Mister D’Aversa. Il suo Parma ha iniziato bene la stagione, ma l’apporto dell’ex Benevento può essere utilissimo per dare nuova linfa all’attacco. Il calciatore ha parlato oggi in conferenza stampa del rientro in campo ...

Parma - a tutto D’Aversa : risponde all’Inter in merito alle polemiche arbitrali e loda la sua squadra : Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra sul campo dell’Inter di Spalletti: non sono mancate le polemiche “La vittoria di Milano contro l’Inter è “un premio agli sforzi dei ragazzi“. E’il commento all’1-0 dei ducali a San Siro del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. ...

Infortunio Biabiany - brutte notizie per il Parma di D’Aversa : Infortunio Biabiany – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica e possessi palla. La seduta è proseguita con una partita in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da una sessione di lavoro aerobico. Alessandro Bastoni ha lavorato parzialmente con il gruppo. ...

Parma - i tifosi già chiedono la ‘testa’ di D’Aversa : inizio di stagione deludente : Il campionato di Serie A è appena iniziato ma già è possibile stilare un primo bilancio, una squadra che ha deluso fino al momento è sicuramente il Parma, un solo punto conquistato per la squadra di D’Aversa, pareggio contro l’Udinese dopo il doppio vantaggio e sconfitta nella gara di ieri nello scontro salvezza contro la Spal. Il mercato portato avanti dalla dirigenza è stato molto importante soprattutto negli ultimi giorni ma ...

Parma - tra infortuni e scarsa condizione : D’Aversa ha “scelto” - si fa per dire… : Parma-Spal è alle porte, un incontro importante in chiave salvezza per entrambe le squadre, D’Aversa con gli uomini contati Il Parma si appresta a giocare una gara delicatissima contro la Spal. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che le due squadre sono tra quelle che dovranno sudare per raggiungere prima possibile i punti necessari alla permanenza in Serie A. D’Aversa per l’incontro ha diversi problemi, che hanno ...

Gol Inglese - delirio Parma : la squadra di D’Aversa in vantaggio contro l’Udinese [VIDEO] : GOL Inglese – Si sta giocando la prima giornata del massimo campionato di Serie A, primi 45 minuti che hanno già regalato grosse emozioni e colpi di scena. In campo anche Parma ed Udinese, la squadra di D’Aversa in vantaggio nei minuti finale del primo tempo, il marcatore è stato Inglese, grande colpo degli ultimi giorni di calciomercato. Tifosi in delirio, il Parma in vantaggio. Gol Inglese ?????? ????????: ( ????? 1 × 0 ...

Calciomercato - Parma scatenato : 5 innesti per D’Aversa : 1/6 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Calciomercato Parma - caccia al centravanti da regalare a D’Aversa : spunta anche un ex Milan : Il club emiliano ha messo gli occhi su Mattia Destro, attaccante di proprietà del Bologna con un passato in rossonero Mercato in fermento in casa Parma, il club emiliano continua la caccia ad una punta da regalare a D’Aversa con l’obiettivo di rinforzare una rosa che avrà come obiettivo quello della salvezza. Il -5 con cui partiranno i gialloblu non lascia dormire sonni tranquilli, così Faggiano si muove senza sosta per ...

Parma - arriva il colpo per la difesa di D’Aversa : Parma attivo sul mercato per sistemare la difesa di D’Aversa che necessita di un innesto d’esperienza: le ultime novità Parma, mister D’Aversa avrà il suo difensore. Dopo un lungo corteggiamento sembra infatti arrivata l’ora del sì definitivo di Silvestre al club ducale. Mancava infatti l’intesa con la Sampdoria, intesa che nelle scorse ore dovrebbe essere giunta a conclusione. Dunque Silvestre sposerà il ...