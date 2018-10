Paratici | Su Ronaldo già preso posizione

La Juventus difende Cristiano Ronaldo - Paratici sul caso del presunto stupro : “è una persona ineccepibile” : Cristiano Ronaldo al centro di un caso molto delicato, il dirigente della Juventus Fabio Paratici lo difende a spada tratta Il caso Cristiano Ronaldo , accusato di stupro da una donna americana, sta facendo molto discutere in casa Juventus e non solo. Il club bianconero continua con la difesa del proprio tesserato: “Siamo vicini a lui e sempre di supporto. Noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il supporto totale al giocatore ...

Juventus - Nedved : “Cristiano Ronaldo? Un’intuizione di Paratici” : In un’intervista a Idnes Tv, un’emittente ceca, Pavel Nedved ha rivelato qualche particolare su come è nata la trattativa che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo, sottolineando l’importanza del direttore Fabio Paratici: “L’affare Ronaldo era tutto nella testa del direttore: lo ha proposto a me e al presidente Agnelli. Ci è piaciuta subito l’idea, non era folle. La reazione è stata entusiasta perché ...