Papa Francesco incontra giovani e anziani di tutto il mondo il 23 ottobre

Per il Wall Street Journal la difesa del Vaticano su Papa Francesco conferma i punti chiave delle accuse di Viganò : La difesa del prefetto dei vescovi, cardinale Marc Ouellet, conferma i punti chiave della denuncia fatta da monsignor Viganò su Papa Francesco. Lo scrive il Wall Street Journal, partendo dalla lettera aperta del cardinale Ouellet in risposta a Viganò, colui che ha accusato Papa Francesco di non aver agito nei confronti del cardinal McCarrick per le accuse di abusi sessuali commessi all'inizio degli anni '70 in America. "Il ...

Papa Francesco : 'i corrotti coltivano soltanto l'egoismo e il padre dell'egoismo è il diavolo' : I corrotti, prosegue, si chiudono, 'per questo l'unica preghiera per i corrotti è che un terremoto li commuova talmente da convincerli che il mondo non è cominciato e non finirà con loro. Per questo ...

Papa Francesco : "Se dicessi di non essere peccatore - sarei il corrotto più grande" : Si chiudono loro, per questo l'unica preghiera per i corrotti è che un terremoto li commuova talmente da convincerli che il mondo non è cominciato e non finirà con loro. Per questo loro si chiudono, ...

I fallimenti coniugali secondo Papa Francesco : Città del Vaticano, 7 ott., askanews, - 'La Chiesa, madre e maestra che condivide le gioie e le fatiche delle persone, da una parte non si stanca di confermare la bellezza della famiglia come ci è ...

Il film di Wim Wenders su Papa Francesco al Controluce : La casa di distribuzione ha infatti deciso la prosecuzione degli spettacoli, curati alla Spezia dal cineclub "Controluce", che dovevano terminare oggi domenica 7 ottobre. Proiezioni dunque domani, ...

Papa Francesco : incontro con i giovani - 'oggi sono un po' di moda i populismi' - che sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...

Papa Francesco : "No ai populismi - non chiudere porte e mani" : Appello del Papa ai giovani: populismo è il contrario di popolare. Poi attacca il clericalismo e abbraccia i preti sposati della Chiesa Greco-Cattolica slovacca Sesso prima del matrimonio, il Sinodo ...

Papa Francesco - il cardinale e l'interferenza politica del Vaticano : 'Immigrati non sono bestie da respingere' : 'I porti chiusi non sono della Chiesa: la Chiesa ha aperto le porte a chi aveva i porti chiusi'. Così il cardinale Giuseppe Versaldi , prefetto della Congregazione per l'educazione cattolica, ...

Papa Francesco : no a populismi - quando si è chiusi non si va avanti : "Oggi sono di moda i populismi, che non hanno niente a che vedere con il 'popolare': il popolare è la cultura del popolo, e la cultura del popolo si esprime nell'arte, si esprime nella festa: ogni ...

Papa Francesco rompe il silenzio sul dossier Viganò : "Ora gli abusi e certe coperture non sono più tollerate" : "La Santa Sede è consapevole che dall'esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l'approccio odierno a tali questioni. Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, 'seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci' (Filadelfia, 27 settembre 2015). Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i Vescovi che li hanno ...

Papa Francesco : messaggio video ai giovani - "andate avanti - senza paura - con coraggio" e "un consiglio : parlate con i vecchi" +++ : "Andate avanti, senza paura, con coraggio, in dialogo". È il saluto che Papa Francesco, direttamente dall'Aula Paolo VI dove è in corso il Sinodo dei vescovi, rivolge ai giovani di tutto il mondo. A fermare il Papa e a chiedergli un messaggio video è mons. Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione e membro del Sinodo eletto dalla Conferenza episcopale francese. È stato ieri sera il ...

Ecco perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

CineWeekend : Papa Francesco si batte contro il cattivo Venom : La videocamera del regista tedesco lo riprende mentre risponde alle domande che gli vengono poste da ogni parte del mondo, mentre altre immagini esclusive degli archivi vaticani mostrano il Santo ...

TERREMOTO E TSUNAMI IN INDONESIA : 1424 MORTI/ Ultime notizie - Papa Francesco dona 100mila dollari : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:22:00 GMT)