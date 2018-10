Panchina Chievo | ore contate per D’Anna | Ventura sorpassa Iachini nelle preferenze di

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il presidente Campedelli avrebbe deciso di chiudere l’accordo con, per via delle richieste diche vuole un biennale a prescindere dalla categoria Continua il testa a testa traper ladel, che ormai non appartiene più a Lorenzo D’Anna. Il presidente Campedelli sta facendo le sue valutazioni, maultime ore sembrano salire vertiginosamente le quotazioni di. L’ex ct della Nazionale appare ancora indeciso, ma il numero uno gialloblu conta di convincerloprossime ore promettendogli una corposa campagna di rafforzamento a gennaio., invece, spinge per un biennale a prescindere della permanenza in serie A, richiesta che non convince Campedelli, che sta cercando di ottenere il sì definitivo diprima di accontentare eventualmente.L'articolo, oreper ...