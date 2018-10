Pallone d' oro 2018 | i 30 candidati | c' è CR7 ma anche Mandzukic

Donnarumma e Cutrone tra i candidati per Pallone d'oro Under 21 : Roma, 8 ott., askanews, - Sono stati svelati i 10 candidati del trofeo 'Kopa 2018', il Pallone d'oro dei giovani Under 21. Due gli italiani, entrambi rossoneri, presenti nell'elenco: Gigio Donnarumma ...

Pallone d’Oro - ecco la lista dei candidati : i 30 nomi in lizza [GALLERY] : 1/28 Alisson (Foto AFP/LaPresse) ...

Pallone d'Oro 2018 - c'è anche Mandzukic in lista : PARIGI - C'e' anche l'attaccante della Juventus , Mario Mandzukic , tra i 30 candidati al Pallone d'Oro . Il nome del croato, protagonista di un grande Mondiale, è stato svelato insieme a quelli di ...

"Premio Kopa" - nasce il Pallone d'oro baby : Cutrone e Donnarumma candidati : ... ha annunciato due novità: il Pallone d'oro femminile e il Trofeo Kopa, dedicato appunto ai talenti più promettenti del mondo. Tra i dieci possibili candidati ci sono anche due italiani, entrambi del ...

Roma - gioia Kluivert : è tra i 10 candidati al Pallone d'oro under 21 : Bella notizia in casa Roma: Justin Kluivert è tra i 10 candidati di France Football per la prima edizione del Trofeo Kopa, il Pallone d'oro riservato ai migliori calciatori under 21 del mondo. Il favorito per la vittoria finale è sicuramente Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain , ma l'attaccante giallorosso classe 1999 fa compagnia a diversi colleghi illustri come Donnarumma e ...

Trofeo Kopa 2018 : due italiani in lizza per il Pallone d’Oro Under 21 : Da quest’anno il Pallone d’Oro, il premio più ambito dai calciatori, si è arricchito di due nuove categorie: il Pallone d’Oro femminile e il Trofeo Kopa, attribuito al miglior giovane Under 21. Il 3 dicembre, nella cerimonia che incoronerà il miglior giocatore europeo, saranno consegnati anche i due nuovi premi. Per il Kopa voteranno i 33 vincitori del Pallone d’Oro ancora in vita: leggende come Suarez, Zidane, ...

Pallone d'oro - c'è anche Alisson : La premiazione è in programma lunedì 3 dicembre a Parigi, a votare sono 173 giornalisti da tutto il mondo. Per la prima volta saranno consegnati anche un Pallone d'oro femminile e il Trofeo Kopa al ...

Pallone d’oro 2018 - tutti i candidati : Cristiano Ronaldo presente : Tra le 8 e le 19.30 la rivista francese France Football svelerà i nomi dei 30 candidati a ricevere il prestigioso premio, che verrà consegnato il 3 dicembre. L'articolo Pallone d’oro 2018, tutti i candidati: Cristiano Ronaldo presente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallone d’Oro 2018 : i candidati al premio - tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar : France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma ...

Anche Alisson fra i candidati al Pallone D'Oro : C'è Anche l'ex portiere della Roma Alisson Becker fra i primi cinque nomi, su 30 candidati, al Pallone D'Oro resi noti da France Football . I nomi degli altri 25 calciatori che concorreranno all'...

Altri candidati Pallone d'oro - anche CR7 : ANSA, - ROMA, 8 OTT - C'è anche Cristiano Ronaldo nella seconda cinquina di candidati al Pallone d'oro 2018 resi noti da France Football. Ai primi cinque nomi, Alisson, Bale, Aguero, Benzema e Cavani, ...

Pallone d'Oro 2018 - ecco i primi candidati di France Football : Nel primo blocco di 5 troviamo Allison, il portiere della Roma passato al Real Madrid. Nel secondo c'è CR7, attuale detentore del trofeo

Pallone d'Oro - finisce il monopolio Ronaldo-Messi? Mbappé-Griezmann-Modric si contendono il premio : A meno di clamorose sorprese per la prima volta dopo 10 edizioni il premio non andrà al portoghese o all'argentino