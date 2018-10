Palermo | minacce a Fava Busta con proiettile al presidente dell' Antimafia siciliana

Palermo - minacce al presidente del centro Padre Nostro : “Hanno fatto bene ad ammazzare don Pino Puglisi” : “Hanno fatto bene ad ammazzare u parrinu”. E u parrino è il prete, cioè don Pino Puglisi, assassinato da Cosa nostra il 15 settembre del 1993. Così un uomo si è rivolto a Maurizio Artale, presidente del centro “ Padre Nostro ” fondato proprio dal sacerdote palermitano. A riferire i contenuti dell’animato diverbio, al quale hanno assistito alcuni giovani volontari del centro di Brancaccio, a Palermo , è lo stesso Artale in ...

Palermo - FRATTURE E MUTILAZIONI PER TRUFFARE LE ASSICURAZIONI : 11 FERMI/ Ultime notizie : minacce alle vittime : PALERMO, mutilavano arti per TRUFFARE ASSICURAZIONI: undici FERMI. Ultime notizie, rompevano braccia e gambe per ottenere soldi risarcimento, c'è un morto(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:19:00 GMT)