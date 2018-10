Pace fiscale | Salvini | “Sarà fino a 500mila euro e riguarderà gli italiani che vivono da

Pace fiscale - Salvini : non sarà una rottamazione - tetto 500 mila euro : Matteo Salvini tira dritto sulla cosiddetta “ Pace fiscale ” in Legge di bilancio, e conferma che il provvedimento allo studio del governo “non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa” e riguarderà tutti i debiti “fino a 500 mila euro ”. Si tratterà quindi – ha spiegato a Rtl 102,5 di un intervento “a saldo e stralcio” non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul ...

