Pace fiscale | Salvini rilancia | Non solo su interessi e sanzioni

: La cosiddetta pace fiscale non è un condono, avevano ragione: eravamo noi a non capire. È un super-condono.… - civati : La cosiddetta pace fiscale non è un condono, avevano ragione: eravamo noi a non capire. È un super-condono.… - GiovanniToti : Se uno imbroglia su qualche centinaio di € del #redditocittadinanza si prende 6 anni di galera. Se uno non paga cen… - Linkiesta : Il vero cambiamento per l’Italia sarebbe smettere di prendere in giro e penalizzare i contribuenti onesti sempre pi… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) "Lanon sarà una rottamazione". Matteo, in una intervista a Rtl 102.5, spiega le ragioni che stanno dietro al piano del governo. "Il provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo Stato incassa quello che non avrebbe mai incassato, e tu torni a lavorare in. Non voglio interveniresulle, ma anche sul capitale. Chiederemo un intervento a gamba tesa, uno sconto reale".E ancora: "Chiudiamo la rottamazione vecchia dei governi passati e ci sarà la, saldo e stralcio, per quel che mi riguarda sotto i 500mila euro. Non sarà rottamazione perché le rottamazioni tolgono alle caselle esattoriali, more,, però se uno non ha quarantamila euro non ne ha nemmeno trentacinquemila. Lache voglio portare fino in fondo riguarda alcuni milioni di italiani costretti a vivere da ...