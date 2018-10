Ounas | Insigne | Ospina Ancelotti in tre mosse sistema pure il Sassuolo

ilgiornale

: Ounas, Ospina, Insigne: sembra uno scioglilingua ma in realtà sono i vincitori di #NapoliSassuolo - annatrieste : Ounas, Ospina, Insigne: sembra uno scioglilingua ma in realtà sono i vincitori di #NapoliSassuolo - realvarriale : Si conferma @sscnapoli l'anti Juve. Vittoria bella e meritata contro un @SassuoloUS combattivo e mai domo. Apre le… - sscnapoli : ?5??1?? Primo cambio per il Napoli ???? Insigne ???? Ounas ?? #NapoliSassuolo 1-0 ???? @SerieA ?? #ForzaNapoliSempre -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Carlodà scacco matto alin tre: la maglia da titolare assegnata a, la staffetta a inizio ripresa tra il franco-algerino e, la partita perfetta del portiere. Sono loro a firmare il prezioso successo del Napoli sugli emiliani che consente agli azzurri di restare in alto e a distanza ancora non siderale dalla Juventus.Il turnover portato all'eccesso (ieri otto i cambi rispetto all'esaltante notte europea con il Liverpool, insieme afinisce in panchina l'Allan che potrebbe diventare presto un azzurro di Mancini) non crea traumi a un gruppo che ora non sbaglia più l'approccio alle gare come avveniva nelle prime partite di campionato. E quando le seconde linee iniziano ad avvertire la stanchezza di un minutaggio ancora ridotto, ridando verve ad avversari di buon livello come recita la loro classifica,è bravo a inserire i big ...