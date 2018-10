Ora nasce l' Afd ebraica Nuova bufera sul partito

In Cile nasce la strada panOramica più spettacolare del mondo : La strada riunisce tre percorsi: la Southern Way , le cosiddette Patagonian channels routes e la End of the World Route , ovvero la strada alla fine del mondo. È il progetto più entusiasmante della ...

“Vita - famiglia e libertà” - nasce intergruppo parlamentare con Pillon - Gasparri e Pagano : “Priorità? ScOraggiare l’aborto” : Natalità, obiezione di coscienza sul testamento biologico, genitorialità e “Scoraggiare il ricorso all’aborto“: sono queste le priorità del neonato intergruppo parlamentare “Vita, famiglia e libertà” presentato oggi a Roma, in Senato. Tra i relatori, il senatore della Lega Simone Pillon e il suo collega alla Camera Alessandro Pagano, Maurizio Gasparri di Forza Italia e il professor Massimo Gandolfini, leader del Family day. ...

CollabOrazione tra CRIF e Unibo - nasce Master in Cyber Security : Roma, 10 set., askanews, - CRIF e il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna organizzano la prima edizione del Master di I livello in Cyber Security: from design to operations. Il Master vede inoltre la ...

Dai labOratori Bio-on una nuova grande scoperta : anche dall’olio di frittura usato nasce la bioplastica : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova grande scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – ...

Parto choc. “Spinga Ora” - ma quel che vedono quando il bimbo nasce è horror puro : Un Parto choc ha segnato per sempre la sua vita e ora Laura Gallazzi, 34 anni, non riesce a riprendersi. La donna era incinta del primo figlio ed era al settimo cielo perché non vedeva l’ora di conoscerlo e coccolarlo. Alla 25esima settimana, però, le si rompono le acque così corre in ospedale, al British Red Cross. Lì il personale specializzato le dice che ha avuto un prolasso del cordone. La donna è pietrificata. Non sa cosa fare o ...

Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa. L'appello di Massimo Cacciari : In alcune università si stanno preparando momenti di dibattito, nel mondo cattolico si sono mosse le Acli, a livello europeo Etienne Balibar sta preparando qualcosa di analogo per la Francia. È un ...

Crollo Ponte MOrandi : Gianluca - sopravvissuto appeso sul vuoto per veder nascere suo figlio : Gianluca Ardini, 29 anni, è riuscito a sopravvivere al Crollo di Ponte Morandi, a Genova: è volato per una quarantina di metri, e poi è rimasto incastrato tra le macerie cadute, sospeso ad altri venti metri di altezza. La fidanzata Giulia Organo, incinta: "Io credo che la forza per restare aggrappato gliel'abbia data la volontà di vedere nascere suo figlio".Continua a leggere

Napoli - nasce la rete per monitOrare i raid sugli immigrati : Il nome già l’hanno scelto: “ Black sentinels”. Si parte da un gruppo Whatsapp, dove sono inseriti mediatori culturali, operatori dei centri di accoglienza, stranieri

Sla - nasce il progetto ‘Dell’amore e del cOraggio’ voluto da Paolo Di Modica. Sostieni la ricerca sulle cellule staminali : Il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ nasce da un’idea di Paolo Di Modica, il musicista professionista affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di supportare la ricerca sulle cellule staminali. Un lavoro prezioso in cui Paolo ha voluto raccontare storie d’amore e di coraggio, ricorrendo alla forma artistica del “melologo”, una forma parateatrale ibrida che nasce dalla fusione di testo ...